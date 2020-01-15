Мужчины в 32, женщины — в  30. Во сколько лет пуховчане вступают в брак?

В 2019 году свои отношения узаконили 342 пары (в 2018 — 371 ). Свадебный бум года пришелся на август. Тогда в районе было зарегистрировано 47 браков. Среди сельисполкомов наибольшее количество браков зарегистрировано в Свислочском — 44, Руденском — 27 и Дукорском — 18.

Мужчины в среднем вступали в брак в 32 года, женщины — в 30. Самой юной невесте было 15 лет, самому юному жениху — 18 лет. Самые старшие жених и невеста преодолели 80-летний рубеж.

Сегодня органы загс осуществляют 15 административных процедур. За 2019 год по нашему району зарегистрировано 2065 актов записей гражданского состояния. В их числе 556 записей о рождении, 1007 — о смерти, 87 — об установлении отцовства и 55 — о расторжении брака.