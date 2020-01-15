Минские таможенники обнаружили в упаковке с печеньем 1200 долларов США

1200 долларов США, спрятанных в упаковку с печеньем, обнаружили минские таможенники при досмотре одного из международных почтовых отправлений.

Перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США. В ином случае денежные средства подлежат изъятию.

Посылка весом 10 кг поступила из США в адрес 29-летней жительницы Минского района. В таможенной декларации отправитель заявил о следующем содержании посылки: одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары.

Только одна из упаковок с печеньем была совсем нетоварного вида и вызывала соответствующие подозрения. Как выяснилось при дальнейшем досмотре, в нее были спрятаны завернутые в фольгу денежные средства, и сама пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем.

Запрещенная к пересылке в МПО валюта изъята. По данному факту Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь.

Татьяна Линник,

инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни.