В Пуховичском районе стартует акция «Безопасность – в каждый дом!»

Чтобы предупредить пожары и гибель людей от них, с 20 января по 20 февраля в Пуховичском районе пройдет республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!».

Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем и незнание правил безопасности по-прежнему остаются основными причинами пожаров в жилье. Для привлечения внимания граждан к проблеме возникновения пожаров и гибели на них спасатели будут использовать различные формы работы. Акция состоит из 5 этапов.

Первый этап пройдет с 20 января по 26 января. Целевой аудиторией станут люди, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни. Профилактическая работа будет проведена на базе образовательного центра безопасности в ГУДО «ЦТДиМ «Свитанок».

На втором этапе акции, который пройдет с 27 января по 2 февраля, акцент будет сделан на работу с одинокими и одинокопроживающими пожилыми людьми, пенсионерами. Специально для этого спасатели отправятся в территориальный центр социального обслуживания населения, а также проведут настоящую ярмарку безопасности в Туринском сельсовете. Профилактические беседы, демонстрация видеофильмов, викторины по ОБЖ, концертная программа, яркая наглядно-изобразительная продукция и даже дискотеки – неполный список того, что войдет в арсенал обучения работниками МЧС.

Третий этап состоится с 3 по 9 февраля и пройдет в организациях района. Полезную информацию с правилами безопасности будут передавать по радиоузлам, стены учебных корпусов заполнят красочные листовки с логотипом акции, а для того, чтобы обратить внимание на важные вопросы современной молодежи, спасатели будут использовать максимально интересные формы работы. Помимо бесед и развлекательно-обучающих программ, это будут игры «Где логика?», интеллектуальные турниры «Брейн-ринг» и многое-многое другое.

Четвертый этап пройдет с 10 по 16 февраля в ГУО «МГАТК им. В.Е. Лобанка», и в филиале ГУО «Червенский ПСЛ». Для гостей мероприятий от спасателей будут подготовлены лекции, тематические конкурсы и викторины, фильмы и ролики на тему ОБЖ. Неизменными помощниками спасателей станут активисты молодежной организации спасателей-пожарных.

Пятый этап состоится с 17 по 28 февраля в ЗАО «Доброном». Во время праздничного закрытия акции пройдут концерты с участием коллективов художественной самодеятельности. Спасатели проведут конкурсы и викторины на лучшее знание основ безопасного поведения, будут обучать правильному поведению как малышей, так и взрослых.

Традиционно в проведении акции к работникам МЧС присоединятся активисты БМООСП, члены клубов юных спасателей-пожарных, студенты и работники других организаций.

Пуховичский РОЧС.