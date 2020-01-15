15 января — день образования Минской области

Председатель облисполкома Александр Турчин поздравил жителей центрального региона с 82-летием со дня образования Минской области. Именно 15 января 1938 года на карте огромной страны появилась Минщина.

— Минская область развивается быстрыми темпами. И мне хотелось бы, чтобы мы не сбавляли оборотов. Моя глубокая убежденность в том, что все успехи — заслуга кадров. Все наши дела и достижения — благодаря людям. Поэтому я хотел бы поблагодарить тружеников Минщины, всех жителей региона и поздравить с очередным днем рождения области.

Также председатель Минского облисполкома пожелал региону активного развития, сделав акцент на улучшении благосостояния граждан.

Минщина в цифрах и фактах

15 января 1938 года Первая сессия Верховного Совета СССР приняла Постановление «Об изменении и дополнении статей Конституции СССР О введении в БССР областного административного деления», согласно которому была образована Минская область.

Исторические корни Минского края уходят вглубь веков: около 950 лет назад на берегах Свислочи появились первые поселения. Они дали начало и название городу Минску, а впоследствии — и столичной Минской области.

27 февраля 2006 года по итогам регионального конкурса творческих проектов облисполком принял решение о придании статуса гимна центрального региона композиции поэта Василия Жуковича и композитора Елены Атрашкевич «Минщина». Именно оттуда взяты строчки о том, что область — сердце Беларуси.

Источник: Млын.бай