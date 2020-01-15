С 25 января «Белтелеком» планирует повысить тарифы на отдельные услуги

С 25 января 2020 года «Белтелеком» планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи, сообщается на сайте компании.

Тарифы поднимут в среднем на 5% (в том числе на некоторые тарифы для доступа в интернет). Как подчеркнули в «Белтелекоме», компания всегда проводила политику сдерживания роста стоимости услуг электросвязи. Это возможно за счет снижения издержек.

Пересмотр тарифов будет производиться в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен с целью поддержания показателя окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019-го. В частности, стоимость пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу, а «Рекорд 10» и «Рекорд 25» подорожают на 50 копеек — до 19,5 рубля и 21,5 рубля соответственно.

В то же время изменение стоимости не коснется:

регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи;

услуг доступа в линейно-кабельные сооружения;

услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных;

в том числе доступа к сети Интернет для операторов электросвязи;

услуг хостинга, видеоконтроля и др.

C обновленными тарифами можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Млын.бай