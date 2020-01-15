21  января прием граждан проведет генеральный директор УП «Минскоблгаз»  Юрий  Куклицкий

21 января генеральный директор УП «Минскоблгаз» Юрий Викторович Куклицкий в административном здании Пуховичского района газоснабжения филиала ПУ «Слуцкгаз» (г. Марьина Горка, Шацкое шоссе, 1) будет проводить с 14.00 до 16.00 прием граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц и «прямую телефонную линию» по телефону 5-15-91.

Предварительная запись на прием осуществляется по 17 января по телефону 5-15-91.