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21  января прием граждан проведет генеральный директор УП «Минскоблгаз»  Юрий  Куклицкий

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21  января генеральный директор УП «Минскоблгаз»  Юрий  Викторович Куклицкий в административном здании  Пуховичского района газоснабжения филиала ПУ «Слуцкгаз» (г. Марьина Горка, Шацкое шоссе, 1) будет проводить с 14.00 до 16.00 прием граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц и «прямую телефонную линию» по телефону  5-15-91.

Предварительная  запись  на прием осуществляется по 17 января по телефону 5-15-91.

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