Директор  SOS-Детская  деревня Марьина Горка Дмитрий Колтович награжден кубком за развитие массового футбола

В конце года под сводами столичной «Фалькон клаб арены» были подведены официальные итоги футбольного сезона в Республике Беларусь. По итогам полуторачасовой церемонии лучшие спортсмены, тренеры, любители футбола обрели памятные статуэтки как в индивидуальных, так и в командных номинациях.

Основная церемониальная часть вечера стартовала с вручения приза «За особый вклад в развитие массового футбола в Республике Беларусь». Обладателем этой почетной награды стал Дмитрий Колтович, директор SOS-Детская деревня Марьина Горка.

— Это был замечательный новогодний подарок как лично мне, так и всем, кто причастен к проекту по развитию футбола, — говорит Дмитрий Колтович. — И на церемонии, и сейчас я говорю, что данный кубок — наш общий трофей, наша общая награда за энтузиазм, преданность футболу и желание, чтобы воспитанники SOS-Детской деревни становились последователями здорового образа жизни.

Дмитрий Васильевич с первых дней на посту директора SOS-Детской деревни начал заниматься на общественных началах спортивными проектами. Футбол выбрал потому, что сам в детстве любил этот вид спорта.

Так в SOS-Детской деревне появились детская и взрослая футбольные команды. Многие мероприятия проходили совместно с Ассоциацией Белорусской федерации футбола, где идеи Дмитрия Колтовича показались интересными, стоящими внимания и поддержки. Ее постоянно оказывали своим землякам также работники ФОЦ «Виктория».

Дети из SOS-Детской деревни не один год уже участвуют в различных турнирах по футболу. В прошлом году команда ребят 2007 года рождения стала лучшей в чемпионате республики среди команд, в составе которых играют дети-сироты. Дети 2005 года рождения стали серебряными призерами чемпионата. Команда ребят 2007 года рождения в 2019 году в Детской футбольной лиге по итогам года оказалась на втором месте.

Результаты радуют, безусловно. Но детям приятно и то, что благодаря их увлечению футболом появляется возможность бывать в разных городах и странах, встречаться со своими сверстниками. Никто из юных футболистов не относится к категории трудновоспитуемых детей и нарушителей дисциплины.

Тренируются в Детской деревне и взрослые любители футбола. Они стали инициаторами проведения на Пуховщине Благотворительного корпоративного турнира по мини-футболу, который уже не один год собирает команды сотрудников крупных белорусских компаний с целью поддержки детей-сирот.

Участники турнира, как правило, люди, занимающиеся серьезной работой, порой забывающие о границах рабочего дня, выходных и праздниках. Приезжая сюда, они просто отдыхают, вспоминают свое беззаботное детство, которое проводили, в том числе и на футбольном поле.

— Мы даже специально не стали выбирать для игр благоустроенные футбольные газоны, которые есть в нашем городе,— рассказывает Дмитрий Колтович.— Проводим игры на территории SOS-Детской деревни. Это во всех смыслах любительский футбол. Для работников компаний турнир стал возможностью активно и интересно провести время, завести новые знакомства, заявить о своей социально ответственной позиции и на личном примере показать воспитанникам Детской деревни важность здорового образа жизни.

Нельзя забывать также и о том, что турнир этот — еще и благотворительный. За взносы команд для SOS-Детской деревни были закуплены новые газовые котлы в дома, где проживают семьи, новые входные двери.

— Традиции будут продолжаться и в этом году, — говорит Дмитрий Колтович. — Награда, которую все мы получили,— это, безусловно, признание всего нами сделанного за предыдущие годы, но она же — и мотивация к движению вперед. Поэтому останавливаться на достигнутом мы не собираемся.

Елена ШАНТЫКО.