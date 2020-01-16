Пуховчане стали чемпионами Европы по гиревому спорту

Для почитателей гиревого спорта минувший год завершился чемпионатом Европы, который проходил в Москве в последних числах декабря.

Пуховичский район на нем представила команда ФОЦ «Виктория». Спортсмены выполняли упражнение толчок гири длинным циклом в течение 30 минут. В результате пуховчане четырежды поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Так, работник Минской ТЭЦ-5 Юрий Левчик 438 раз поднял гирю весом в 20 килограммов и стал лучшим в возрастной категории 50-59 лет. Преподаватель Марьиногорского аграрно-технического колледжа Светлана Долгая гирю в 24 килограмма подняла 190 раз и в своей подгруппе завоевала первое место. Также в своей подгруппе победила работник РУПС «Белпочта» Елена Полетаева, которая гирю в 16 килограммов подняла 305 раз. Представитель ЗАО «Август-Бел» Павел Ходочинский 32-килограммовую гирю поднял 390 раз и также занял первое место.

Наталья ПАРХОМЧИК.