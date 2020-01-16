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Пуховчане стали чемпионами Европы по гиревому спорту

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Павел Ходочинский, Юрий Левчик, Елена Полетаева, Светлана Долгая.

Для почитателей гиревого спорта минувший год завершился чемпионатом Европы, который проходил в Москве в последних числах декабря. 

Пуховичский район на нем представила команда  ФОЦ «Виктория». Спортсмены выполняли упражнение толчок гири длинным циклом в течение 30 минут. В результате пуховчане четырежды поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Так, работник Минской ТЭЦ-5 Юрий Левчик 438 раз поднял гирю весом в 20 килограммов и стал лучшим  в возрастной категории 50-59 лет.  Преподаватель Марьиногорского аграрно-технического колледжа Светлана Долгая гирю  в  24 килограмма подняла 190  раз и в своей подгруппе завоевала первое место. Также  в своей подгруппе победила  работник РУПС «Белпочта» Елена Полетаева, которая гирю в 16 килограммов подняла 305 раз. Представитель ЗАО «Август-Бел» Павел Ходочинский  32-килограммовую гирю поднял 390  раз и также занял первое место.

Наталья   ПАРХОМЧИК.

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