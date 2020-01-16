«Прямые телефонные линии» и приемы граждан этой недели

17 января с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет главный инженер ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрий Владимирович ПРОКОПЕЦ. Тел.: 3-43-17, (8-029) 364-64-77.

18 января с 9.00 до 12.00: «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома Николай Михайлович РОГАЩУК. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Анастасия Георгиевна КУЗЬМИНА. Тел.: 6-72-07.

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17 января в Пуховичском районном отделе Следственного комитета, расположенном по адресу: г. Марьина Горка, ул. Красноармейская, 11-2, с 11.00 до 13.00 будет осуществляться выездной прием граждан заместителем начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, полковником юстиции Валерием Васильевичем КАЛИНЫМ.

Предварительная запись на прием осуществляется с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 2-15-47.