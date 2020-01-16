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«Прямые телефонные линии» и приемы граждан этой недели

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17  января  с 10.00 до 11.00  «прямую телефонную  линию»   проведет  главный  инженер  ГЛХУ   «Пуховичский лесхоз»  Дмитрий   Владимирович   ПРОКОПЕЦ.  Тел.: 3-43-17, (8-029) 364-64-77.

 18  января  с 9.00 до 12.00: «прямую  телефонную  линию» проведет  заместитель  председателя    Минского  облисполкома  Николай Михайлович  РОГАЩУК. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую  телефонную  линию»  проведет   заместитель   председателя    Пуховичского   райисполкома     Анастасия  Георгиевна  КУЗЬМИНА. Тел.: 6-72-07.

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17  января в Пуховичском районном отделе Следственного комитета, расположенном по адресу: г. Марьина  Горка,  ул. Красноармейская, 11-2, с 11.00 до 13.00 будет осуществляться выездной  прием граждан заместителем начальника управления  Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, полковником юстиции  Валерием  Васильевичем  КАЛИНЫМ.

Предварительная запись на прием осуществляется с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 2-15-47.

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