Срок обращения чеков «Имущество» продлен до конца 2020 года



Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 года № 134 срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» продлен по 31 декабря 2020 года.

В течение указанного срока гражданам Республики Беларусь предоставляется возможность обменять принадлежащие им чеки «Имущество» на акции открытых акционерных обществ, находящихся в собственности государства, в целях реализации права на безвозмездное получение части государственного имущества.

Районный исполнительный комитет информирует, что в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», обслуживающих Минскую область, к обмену на чеки «Имущество» предлагаются акции акционерных обществ как регионального, так и республиканского значения, в числе которых предприятия промышленного и строительного комплексов, транспорта и иные.

Для осуществления обмена чеков на акции необходимо обратиться в любое подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее данную операцию, с паспортом и сертификатом чеков «Имущество» (поиск ближайшего отделения можно осуществить на официальном сайте банка www.belarusbank.by по соответствующему региону и услуге «операции с чеками «Имущество»). Утерянный сертификат может быть восстановлен банком (услуга платная). Обмену на акции подлежат чеки, начисленные лично (без ограничения), а также переоформленные от близких родственников (в сумме не более 250 чеков).

Обмен чеков «Имущество» на акции в Пуховичском районе осуществляется в Центре банковских услуг № 626 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 27, телефон 3-53-97.

Информацию об обмене можно получить в отделениях банка и на его официальном сайте по адресу: https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/33357/28809/1776, а также в Комитете государственного имущества Минского облисполкома по телефонам (8-017) 500-45-13, 220-50-85, e-mail minoblim@minsk-region.gov.by, vlad_nadzor@minsk-region.gov.by.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности обществ и величине выплачиваемых дивидендов размещены на Едином портале финансового рынка www.portal.gov.by.

Более подробная информация по вопросам использования и обмена чеков «Имущество» размещена на официальном сайте Комитета государственного имущества Минского облисполкома по ссылке http://www.minoblim.by/ru/aktsii/item/19165-obmen-aktsij-na-imennye-privatizatsionnye-cheki-imushchestvo.

Отдел экономики районного исполнительного комитета.