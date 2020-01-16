Как назначается семейный  капитал

Указом Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2019 года № 345 назначение семейного капитала многодетным семьям, родившим (удочерившим, усыновившим) третьего и последующих детей, продлено на 2020-2024 годы. Порядок назначения семейного капитала и распоряжения его средствами определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2019 года № 827 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2015 года № 128 и от 9 марта 2015 года № 179».

С учетом изменений с 1 января 2020 года семейный капитал будет начисляться в размере 22,5 тысячи рублей. Ежегодно указанная сумма будет индексироваться с учетом роста потребительских цен, точный новый размер выплат будет размещаться на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь не позднее 31 января.

Право на семейный капитал может быть реализовано только один раз. Семьи, воспользовавшиеся такой возможностью согласно Указу Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 года № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» в 2015-2019 годах, правом повторного назначения по новому Указу не обладают.

За назначением семейного капитала граждане обращаются в местные исполнительные и распорядительные органы (в службу «Одно окно») в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка по месту жительства или по месту фактиче-ского пребывания, а за распоряжением — либо по месту назначения, либо по месту жительства (пребывания). Если родители не успели сделать это вовремя по уважительным причинам, местные исполнительные и распорядительные органы могут продлить этот срок.

С 1 января 2020 года средствами семейного капитала многодетные семьи могут воспользоваться досрочно на следующие цели:

на улучшение жилищных условий (строительство, реконструкцию или приобретение жилого помещения, погашение задолженности по жилищным кредитам);

на обучение в государственных вузах и ссузах;

на оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических.

Также право на досрочное использование средств имеют и те семьи, которым семейный капитал был назначен в 2015-2019 годах.

Когда ребенку, при рождении которого семье назначен семейный капитал, исполнится 18 лет, семейный капитал, как и ранее, можно использовать:

на улучшение жилищных условий;

на получение образования;

на получение медицинской помощи;

на дополнительную пенсию матери (в полной семье), родителя (в неполной), усыновителя.

Семейный капитал предоставляется только в безналичной денежной форме. Средства семейного капитала и проценты по нему на депозитном счету не наследуются и не облагаются подоходным налогом.

Если семья не воспользовалась семейным капиталом в течение трех лет после истечения 18-летнего срока или в течение 5 лет после подачи заявления об использовании средств не распорядилась ими, то средства семейного капитала возвращаются в республиканский бюджет.

Программа семейного капитала действует с 2015 года. За это время в Пуховичском районе принято 632 решения о назначении семейного капитала многодетным семьям на общую сумму 6 320 тысяч долларов США, в том числе за истекший период 2019 года — 122 на сумму 1 220 тысяч долларов США.

Управление по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома.