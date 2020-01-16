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Будет ли интернет в Любячке? Отвечаем на письмо читателя

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В редакцию газеты поступило электронное письмо от жителя деревни  Любячка  по вопросу предоставления услуг электросвязи: установки телефона и подключения доступа к сети Интернет.

За  разъяснениями по данному вопросу мы обратились  к  начальнику  Пуховичского   зонального узла электросвязи  Владимиру Шинкаревичу:

— В настоящее время каждый житель Пуховичского района имеет возможность получения таких услуг электросвязи, как телефонная связь по технологии беспроводного абонентского доступа (WLL), беспроводной доступ в сеть Интернет byfly по технологии WLL либо по технологии 2G, эфирное цифровое телевидение.

Подключение услуг электросвязи по проводным технологиям производится исходя из имеющейся технической возможности. На текущий момент в  деревне Любячка установлено 16 проводных телефонов, два телефона по технологии беспроводного абонентского доступа WLL. Дополнительно абонентами заключено два приложения к договору на предоставление услуги доступа в сеть Интернет (торговая марка byfly),  приложение к договору на пользование   услугой   интерактивного  телевидения (торговая марка ZALA).

Согласно   сведениям  о численности   населения     Пуховичского района, в деревне Любячка в 18  домах  постоянно проживают  39  граждан.

При планировании строительства  в населенных пунктах Пуховичского района объектов для развития и модернизации сети передачи данных  учитывается количество абонентов и количество заявок на подключение услуг электросвязи. На  3  января текущего года по деревне Любячка зарегистрирована одна заявка на предоставление таких услуг.

Строительство сетей электросвязи в населенных пунктах  района осуществляется поэтапно с учетом экономической целесообразности и окупаемости объекта, требуемого объема   работ,  необходимых  затрат на строительство.

В плане капитального строительства Минского филиала РУП «Белтелеком» на 2020 год строительство линий связи  в деревне Любячка  не предусмотрено.

Записала Анастасия   ПЛЕТНЕВА.

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