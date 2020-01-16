Будет ли интернет в Любячке? Отвечаем на письмо читателя

В редакцию газеты поступило электронное письмо от жителя деревни Любячка по вопросу предоставления услуг электросвязи: установки телефона и подключения доступа к сети Интернет.

За разъяснениями по данному вопросу мы обратились к начальнику Пуховичского зонального узла электросвязи Владимиру Шинкаревичу:

— В настоящее время каждый житель Пуховичского района имеет возможность получения таких услуг электросвязи, как телефонная связь по технологии беспроводного абонентского доступа (WLL), беспроводной доступ в сеть Интернет byfly по технологии WLL либо по технологии 2G, эфирное цифровое телевидение.

Подключение услуг электросвязи по проводным технологиям производится исходя из имеющейся технической возможности. На текущий момент в деревне Любячка установлено 16 проводных телефонов, два телефона по технологии беспроводного абонентского доступа WLL. Дополнительно абонентами заключено два приложения к договору на предоставление услуги доступа в сеть Интернет (торговая марка byfly), приложение к договору на пользование услугой интерактивного телевидения (торговая марка ZALA).

Согласно сведениям о численности населения Пуховичского района, в деревне Любячка в 18 домах постоянно проживают 39 граждан.

При планировании строительства в населенных пунктах Пуховичского района объектов для развития и модернизации сети передачи данных учитывается количество абонентов и количество заявок на подключение услуг электросвязи. На 3 января текущего года по деревне Любячка зарегистрирована одна заявка на предоставление таких услуг.

Строительство сетей электросвязи в населенных пунктах района осуществляется поэтапно с учетом экономической целесообразности и окупаемости объекта, требуемого объема работ, необходимых затрат на строительство.

В плане капитального строительства Минского филиала РУП «Белтелеком» на 2020 год строительство линий связи в деревне Любячка не предусмотрено.

Записала Анастасия ПЛЕТНЕВА.