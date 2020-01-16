Сельхозорганизации готовят семена к посевной кампании

В зимнее время в сельхозорганизациях занимаются подготовкой семян к весенней посевной. Первый зимний месяц выдался заметно теплее климатической нормы, что способствовало выполнению работ по очистке семян. Заниматься этими работами важно, пока температура воздуха не опустится ниже отметки в минус 15 градусов, когда теряется всхожесть у бобовых культур и ячменя.

В январе в хозяйствах района должна быть завершена работа по очистке семян яровых зерновых и зернобобовых культур.

— Под урожай 2020 года потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 4040 тонн со страховым фондом, — рассказывает начальник Пуховичской инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Наталия Булыга. — В том числе на зерновой клин необходима 3521 тонна семян. В хозяйствах нашего района засыпана 4741 тонна, или 117 процентов к потребности. Семена зерновых культур — высшей и первой репродукции. Семена бобовых культур — второй и третьей репродукции. Планируется еще закупить 10 процентов от потребности семян высших репродукций.

В таких хозяйствах, как ОАО “Голоцк”, “Агро-Оберег”, “Агросимвол”, “Зазерка”, СУП “Дукора-Агро” ответственно отнеслись к этой работе. Здесь своевременно завершили очистку яровых семян зерновых и зернобобовых культур.

А вот в ОАО “Сутинский”, “Ветеревичи”, “Шацк”,“Пуховичский райагросервис”, ПЗ “Индустрия”, ЭБ “Зазерье”, СХФ “Светлая нива”, “Красный май” не завершили очистку семян яровых культур. В эти дни в них еще идет доработка страхового фонда.

В большинстве хозяйств “Петкусы”, на которых производится чистка семян, работают по 20-25 лет. Производительность их невысокая. В прошлом году в сельхозфилиале “Светлая нива” переоборудовали старый “Петкус”, что значительно ускорило процесс очистки.

— До 1 февраля в хозяйствах должны завершить также очистку семян многолетних трав, — отмечает Наталия Булыга. — Засыпано семенного материала 170 тонн, или 106 процентов к потребности (потребность — 161 тонна). Уже завершили очистку ЭБ “Зазерье”, ОАО “Агро-Оберег”, СУП “Дукора-Агро”, сельхозфилиал “Светлая нива”, ПСУ “Руденское”, ОАО “Племзавод “Индустрия”. Некоторые хозяйства сдают семена на очистку в специализированные производственные участки, входящие в структуру ОАО “Минскоблхлебопродукт”. Это ОАО “Зазерка”, “Голоцк”, “Агро-Оберег”, сельхозфилиал “Красный май”.

Семена злаковых трав засыпаны в разном составе: есть овсяница красная и тростниковая, фестулолиум, райграс пастбищный, тимофеевка и костер безостый. Семена бобовых трав представлены только клевером красным.

Теплая погода позволяет проводить эту работу. И те хозяйства, которые еще занимаются подготовкой семян, должны торопиться.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.