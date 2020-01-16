Комната со стеклом Гезелла появится в районном центре коррекционного обучения и реабилитации

Начиная с 2014 года, неотъемлемой частью работы Пуховичского районного центра коррекционного обучения и реабилитации (ЦКРО и Р) является проектная деятельность. В нынешнем учебном году учреждение работает над реализацией проекта «Своевременное выявление и ранняя диагностика детей с особенностями психофизического развития — путь к полноценному развитию ребенка».

— Целью этого проекта является повышение качества психолого-медикопедагогического обследования для своевременного выявления детей с особенностями психофизического развития, — рассказала директор районного центра коррекционного обучения и реабилитации Ольга Горелик. — В его рамках идет работа по оборудованию современного диагностического кабинета со стеклом Гезелла. Оно выглядит как зеркало с одной стороны и как затемненное стекло — с противоположной. Большинство людей знают его по детективным фильмам: им часто оборудованы комнаты для переговоров. Активно используют его и психологи: взрослым это дает возможность видеть ребенка и быть невидимым для него, а ребенку — чувствовать себя безопасно и более естественно в новых незнакомых условиях.

Годом раньше центр приступил к реализации образовательного проекта «Районная мобильная группа социально-психолого-педагогической поддержки детей с особенностями психофизического развития». Необходимость в этом возникла в связи с тем, что все больше внимания стало уделяться организации интегрированного обучения и воспитания, а также инклюзивного образования, обязательным условием которого является психолого-педагогическое сопровождение особенных детей в ходе обучения. В рамках проекта была создана мобильная группа, в состав которой вошли специалисты ЦКРО и Р: педагоги-психологи, детский врач-психиатр, учителя-дефектологи. Мобильная группа выезжает в учреждения образования района и оказывает практическую помощь администрации, педагогам, работающим с детьми с особенностями психофизического развития. С 2019 года в этом плане налажено сотрудничество с Республиканским центром психологической помощи.

Ольга Владимировна отметила, что все проекты реализовывались при значительной поддержке ЧСПУО «SOS – Детская деревня Марьина Горка». Благодаря совместной плодотворной деятельности у ЦКРО и Р, помимо Руденска, появилось отделение и в Марьиной Горке: начиная с этого года, диагностический кабинет, коррекционные кабинеты специалистов ЦКРО и Р будут работать в доме №12 SOS – Детской деревни. Там уже завершены ремонтные работы, закупается оборудование, мебель, компьютерные программы для обучения и диагностики детей. По словам Ольги Владимировны, такое месторасположение центра является удобным для оказания помощи детям с особенностями психофизического развития, проживающим в райцентре и его окрестностях.

Записала Наталья ПАРХОМЧИК.