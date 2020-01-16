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Комната со стеклом Гезелла появится в районном центре коррекционного обучения и реабилитации

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Начиная с 2014 года, неотъемлемой частью работы Пуховичского  районного центра коррекционного обучения и реабилитации (ЦКРО и Р)  является проектная деятельность.  В  нынешнем учебном  году учреждение работает  над реализацией проекта  «Своевременное выявление и ранняя диагностика детей с особенностями психофизического развития —  путь к полноценному развитию ребенка».

—  Целью  этого проекта является  повышение качества  психолого-медикопедагогического обследования для своевременного выявления детей с особенностями психофизического развития, — рассказала директор районного центра коррекционного обучения и реабилитации Ольга Горелик. —  В его  рамках идет работа по оборудованию современного диагностического кабинета со стеклом Гезелла. Оно выглядит как зеркало с одной стороны и как затемненное стекло — с противоположной. Большинство людей знают его по детективным фильмам: им часто оборудованы комнаты для переговоров. Активно используют его и психологи: взрослым это дает возможность видеть ребенка и быть невидимым для него,  а ребенку — чувствовать себя безопасно и более естественно в новых незнакомых условиях.

Годом раньше центр приступил к реализации образовательного проекта «Районная мобильная группа социально-психолого-педагогической поддержки детей с особенностями психофизического развития». Необходимость в этом возникла в связи с тем, что все больше внимания стало уделяться организации интегрированного обучения и воспитания, а также инклюзивного образования, обязательным условием которого является психолого-педагогическое сопровождение особенных детей в ходе обучения. В рамках проекта была создана мобильная группа, в состав которой вошли специалисты ЦКРО и Р: педагоги-психологи, детский врач-психиатр, учителя-дефектологи. Мобильная группа выезжает в учреждения образования района и оказывает практическую помощь администрации, педагогам, работающим с детьми с особенностями психофизического развития. С 2019 года  в этом плане налажено сотрудничество с Республиканским центром психологической помощи.

Ольга Владимировна отметила, что все проекты реализовывались при значительной поддержке ЧСПУО «SOS – Детская деревня Марьина Горка». Благодаря совместной плодотворной  деятельности у ЦКРО и Р, помимо Руденска,  появилось отделение и в Марьиной Горке:  начиная с этого года,  диагностический кабинет, коррекционные кабинеты специалистов ЦКРО и Р будут работать в доме №12 SOS – Детской  деревни. Там уже завершены ремонтные работы,  закупается оборудование, мебель, компьютерные программы для обучения и диагностики детей. По словам Ольги Владимировны, такое месторасположение центра является удобным для оказания помощи детям с особенностями психофизического развития, проживающим в райцентре и его окрестностях.

Записала Наталья  ПАРХОМЧИК.

 

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