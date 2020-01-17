Появился сайт, на котором дети и родители найдут ответы по безопасному поведению в интернете

Внук моей знакомой учебный год должен был начать в новой школе: после переезда в страну-соседку Виталика устроили в ближайшую к дому гимназию, но практически сразу у ребенка не заладились отношения в классе, поэтому пришлось задуматься о переводе.

«Как-то сложилось, что в классе сформировался костяк так называемых «крутых», которые постоянно цепляют «некрутых», — пишет мне знакомая. — Виталик сразу оказался в числе «некрутых». Телефон у него не такой, портфель также не крут… Даже альбом для рисования оказался «немодным». А когда отказался драться, — вообще беда: маменькин сынок…». Крайней каплей стало вымогательство денег. Ребенок приходил домой со слезами. Мама пыталась поговорить с учителями и родителями, но поняла, что все предпочитают закрывать глаза на проблему, считая, что сам Виталик виноват в том, что не прижился в коллективе.

Поэтому родители решили перевести сына в школу, которая была в нескольких остановках. Но, присоединившись к родительскому чату, поняли, что похожие проблемы существуют и там. Решение оставалось одно: противостоять травле, став на сторону ребенка и вооружив его нужными знаниями и умениями. Виталик все лето ходил в школу по единоборствам, где научился не только приемам борьбы, но и стал увереннее в себе. Мама же занялась сбором доказательств травли, которая происходит в классе. К этому подключились в конце концов и другие родители, и школа, и правоохранительные органы. Только после вмешательства взрослых ситуация изменилась…

Эту историю я вспомнила, когда прочитала о том, что в Беларуси начал работать сайт kids.pomogut.by, детская ветка проекта pomogut.by. Цель последнего — изменить подход к предупреждению и профилактике наркомании. Ресурс довольно популярен в первую очередь среди тех, кто употребляет наркотики, а также среди их близких.

Сайт kids.pomogut.by — это новый сайт по безопасности детей. Создан он для защиты детей от буллинга, груминга, педофилии и распространения наркотиков в Сети.

Так ли это необходимо? Ответ, думаю, однозначно утвердительный. Согласитесь, интернет сегодня — не только развлекательная, но и образовательная часть жизни ребенка: существует немало интересных познавательных игр, есть онлайн учебники, книги, есть возможность удаленного обучения. Это все как раз хорошие моменты. Но в интернете, в соцсетях существует немало рисков, о которых дети могут и не знать. Впрочем, как и многие взрослые. Знаете ли вы, к примеру, о существовании в соцсетях провокационных сайтов и групп, мотивирующих детей к анорексии или булемии, играм на деньги и даже к самоубийствам? А попадались ли вам обманчивые предложения заработать (в дальнейшем речь могла идти о сексуальной эксплуатации)? Знаете ли вы о кибер-троллинге/буллинге, секстинге и груминге?

Груминг — это формирование доверительных отношений с ребенком с целью его сексуальной эксплуатации/сексуального насилия. В онлайн груминге цель — получить интимные фото/видео ребенка для последующего шантажа и вымогательства у него денег, более интимных материалов или для встреч.

Американская организация THOR провела исследование среди 2100 жертв подобных преступлений. Каждый четвертый ребенок был в возрасте 12 лет или младше (https://life.pravda.com.ua/).

Буллинг — травля, агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов).

Как уберечься от подобных явлений?

Ответы на эти и другие вопросы взрослые и дети смогут найти на этом сайте, разработка которого была начата в связи с появлением и стремительным распространением в Беларуси преступлений насильственного характера в отношении детей, совершенных посредством интернета. «За восемь лет количество выявленных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в 32 раза. Согласно глобальному исследованию ЮНИСЕФ, до 70,6 процента пользователей интернета в возрасте от 15 до 24 лет могут быть подвержены киберзапугиванию, преследованиям и другим опасностям, связанным с насилием. В Беларуси по результатам национального исследования по оценке ситуации с насилием в отношении детей, проведенного в 2017 году, 9 процентов учащихся 5–7-х классов и 18,2 процента опрошенных учеников 8–11-х классов подвергались насилию посредством интернета (буллинг, груминг)» («СБ. Беларусь сегодня»).

Так что проблема эта далеко не надуманная, и нельзя закрыть глаза на подобные факты. Более того, очень важно уметь себя защитить.

В работе над созданием контента сайта принимали участие специалисты Министерства образования, МВД, Детского фонда ООН, детские психологи. Информация, размещенная на данном сайте, специально адаптирована для разных возрастных групп. Представьте себе, что на сайте вы можете найти и прочитать ребенку даже современную сказку про то, как ведут себя в интернете сказочные персонажи. Например, про то, как медвежонок Федя, которому во время онлайн-игры пришло предложение получить бесплатно бонусы, предоставив сведения о себе, решил сначала рассказать все своему отцу. И тот снова напомнил сыну, что никогда и никому в интернете нельзя рассказывать о себе, потому что мы не можем знать, кто интересуется этой информацией по ту сторону экрана, и где он эту информацию может использовать. Так в доступной форме дети, подростки и взрослые смогут узнать, как необходимо поступить в подобных обстоятельствах.

Важно и то, что информация подобрана именно для белорусов. Она содержится в разделах «Насилие в отношении детей в интернете», «Наркотики и интернет», «Безопасное поведение в интернете» и других. Информация такого рода, я уверена, может и должна быть использована педагогами для проведения классных и информационных часов, внеклассных занятий со школьниками.

А что хотелось бы уже в этом материале сказать родителям, бабушкам и дедушкам, которые пока не знают ни о сайте, ни о подобных проблемах. К примеру, о том, что, «по данным МВД, с 2012 по 2018 год количество выявленных фактов педофилии увеличилось в 22 раза — с 38 до 831. Количество детей, которые пострадали от деятельности педофилов, за последние пять лет возросло более чем в 5 раз» (по данным интернет-ресурсов).

Для того, чтобы предупредить подобные риски, с ребенком в первую очередь нужно о них говорить. Стоит обсуждать, быть может, не самые приятные для обсуждения, но актуальные темы, не запугивая детей или запрещая им пользоваться социальными сетями (так вы сами можете вызвать травлю ребенка в школе со стороны сверстников), а объясняя и размышляя над проблемами вместе.

Дети в силу своего возраста, доверчивости, отсутствия опыта общения часто не понимают, как виртуальные проблемы перерастают вдруг в реальные риски, как люди в онлай не могут быть совсем не теми, за кого себя выдают. А потому научите детей разумным сомнениям, недоверию. Скажите, что категорически нельзя:

— публиковать в соцсетях и посылать свою личную информацию (адрес, телефон, номер школы, данные о родителях, логин и пароль страницы);

— ставить геоотметки в тех местах, где ты живешь/учишься/часто бываешь;

— встречаться с людьми, которых знаешь только в сети;

— нельзя никому отправлять свои провокационные или интимные фото;

— нельзя отвечать на странные сообщения.

Научите ребенка блокировать пользователей, закрывать свою страницу от просмотра. Объясните при этом, что страничку или переписку все равно могут взломать, и тогда все материалы станут доступны недоброжелателям.

Полезно рассказать про так называемое «правило билборда (рекламного щита)»: публикуй и выкладывай только те материалы, которые тебе не будет стыдно увидеть на билборде в общественных местах.

На сайте вы найдете еще много других полезных советов, которыми в наше время стоит воспользоваться. А еще в анонимном чате можно задавать вопросы психологу или юристу в режиме реального времени.

Елена ИВАНОВА.