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ОАО «Завод горного воска» участвует в крупных европейских выставках

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ОАО «Завод горного воска» ведет активную выставочную деятельность

В последнем квартале минувшего года предприятие представило свою продукцию на трех крупных европейских выставках.

В   октябре  в  городе  Брно   (Чехия) проходила 61-я  Международная машиностроительная выставка «MSV 2019». Она признана одной  из  ведущих   европейских машиностроительных выставок и важнейшим событием для всего промышленного комплекса стран Восточной и Центральной Европы. Как сообщает  интернет-сайт  предприятия, в ее рамках ОАО «Завод горного воска» организовало презентацию выпускаемой продукции по всем группам ассортиментного состава товаров, с представлением образцов продукции и нормативно-технических материалов по их потребительским свойствам и применению.

В ноябре в составе объединенного стенда концерна «Белнефтехим» предприятие  приняло участие  в международной выставке «Tech Industry 2019». Участники мероприятия имели возможность познакомиться с продукцией  предприятия.  Специалисты   технической службы  отвечали  на  вопросы  посетителей  экспозиции, предоставляли  образцы  продукции,  обменивались  контактами.

Также ОАО «Завод горного воска»  стало участником  Сербско-Белорусского бизнес-форума в городе Белграде (Сербия), который состоялся в декабре минувшего года и был  организован  Белорусской торгово-промышленной  палатой  совместно с  Торгово-промышленной палатой Сербии в рамках официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Сербия.  В ходе  этого мероприятия  были   рассмотрены  перспективные   направления    белорусско-сербского торгово-экономического взаимодействия, текущие вопросы ведения бизнеса. По итогам форума белорусские предприятия подписали 13 контрактов и соглашений с сербскими партнерами. В их числе и  ОАО «Завод горного воска».

Предприятие  работает   на  рынке более 55 лет и является единственным производителем парафинов, модельных составов, парафиновых эмульсий и защитных восков в Республике Беларусь. Выпускает 54 наименования продукции. Доля экспорта в объеме реализации в настоящее время  составляет 80 процентов.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

 

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