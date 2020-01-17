ОАО «Завод горного воска» участвует в крупных европейских выставках

ОАО «Завод горного воска» ведет активную выставочную деятельность

В последнем квартале минувшего года предприятие представило свою продукцию на трех крупных европейских выставках.

В октябре в городе Брно (Чехия) проходила 61-я Международная машиностроительная выставка «MSV 2019». Она признана одной из ведущих европейских машиностроительных выставок и важнейшим событием для всего промышленного комплекса стран Восточной и Центральной Европы. Как сообщает интернет-сайт предприятия, в ее рамках ОАО «Завод горного воска» организовало презентацию выпускаемой продукции по всем группам ассортиментного состава товаров, с представлением образцов продукции и нормативно-технических материалов по их потребительским свойствам и применению.

В ноябре в составе объединенного стенда концерна «Белнефтехим» предприятие приняло участие в международной выставке «Tech Industry 2019». Участники мероприятия имели возможность познакомиться с продукцией предприятия. Специалисты технической службы отвечали на вопросы посетителей экспозиции, предоставляли образцы продукции, обменивались контактами.

Также ОАО «Завод горного воска» стало участником Сербско-Белорусского бизнес-форума в городе Белграде (Сербия), который состоялся в декабре минувшего года и был организован Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Сербии в рамках официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Сербия. В ходе этого мероприятия были рассмотрены перспективные направления белорусско-сербского торгово-экономического взаимодействия, текущие вопросы ведения бизнеса. По итогам форума белорусские предприятия подписали 13 контрактов и соглашений с сербскими партнерами. В их числе и ОАО «Завод горного воска».

Предприятие работает на рынке более 55 лет и является единственным производителем парафинов, модельных составов, парафиновых эмульсий и защитных восков в Республике Беларусь. Выпускает 54 наименования продукции. Доля экспорта в объеме реализации в настоящее время составляет 80 процентов.

Наталья ПАРХОМЧИК.