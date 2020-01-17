Участники «Звездного похода» посетят Пуховичский район

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка с 28 по 31 января проведет 55-й интернациональный «Звездный поход», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГПУ.

Старт походу даст торжественный митинг 27 января в музейно-парковом комплексе «Победа» у памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Планируется, что в мероприятии примут участие министр образования Игорь Карпенко, ректор БГПУ Александр Жук, настоятель храма-памятника в честь Всех Святых протоиерей Федор Повный, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, представители посольств Казахстана, Китая, России, Туркменистана и Узбекистана, руководители общественных организаций.

Участниками «Звездного похода» станут более 270 студентов и преподавателей университета. Они посетят Борисовский, Вилейский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Пинский, Оршанский, Сморгонский, Осиповичский районы. Планируются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, митинги и возложения цветов к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны, выступления с концертными программами в школах регионов. Пройдут также профориентационные встречи со старшеклассниками, мастер-классы и спортивные соревнования.

Студенты и преподаватели присоединятся к республиканской акции «Во славу общей Победы!» во время церемоний забора земли с братских могил воинов и мирных жителей, погибших в годы войны на территории посещаемых районов. Капсулы с землей они передадут для помещения их в крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Вместе со студентами БГПУ, в том числе иностранными из Туркменистана и Китая, в поход отправятся студенты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан), Московского педагогического государственного университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Российского государственного профессионально-педагогического университета, Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами.

Источник: БЕЛТА