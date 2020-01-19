Подведены итоги конкурса «Безопасное селфи»

Подведены итоги совместного конкурса Пуховичского РОЧС и редакции газеты «Пухавіцкія навіны» «Безопасное селфи».

Благодарим всех, кто принял участие и сфотографировался на фоне эмблемы МЧС. Лучшей фотографией жюри назвало селфи Алины Рысевец и Анастасии Мазаник, воспитанниц Пуховичского районного социально-педагогического центра.

Также специальными призами отмечены фотографии Анны Гириной из агрогородка Блужа и Натальи Лапцевич из Марьиной Горки.

Награды победители получат на следующей неделе.