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Подведены итоги конкурса «Безопасное селфи»

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Подведены итоги совместного конкурса Пуховичского РОЧС и редакции газеты «Пухавіцкія навіны»  «Безопасное селфи».

Благодарим всех, кто принял участие и сфотографировался на фоне эмблемы  МЧС. Лучшей  фотографией жюри назвало  селфи   Алины  Рысевец  и  Анастасии  Мазаник,  воспитанниц  Пуховичского районного социально-педагогического центра.

Также  специальными  призами  отмечены фотографии  Анны   Гириной из агрогородка Блужа и  Натальи  Лапцевич из Марьиной Горки.

Фото Анны Гириной.

 

Фото Натальи Лапцевич.

Награды победители получат на следующей неделе.

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