Спасатели рассказывают о своем боевом крещении

В День спасателя хочется рассказать о наших земляках — людях, которые не боятся вступать в борьбу с пламенем и другими разрушительными стихиями. На счету каждого сотни выездов, но самые первые из них, как правило, запоминаются навсегда. Мы попросили работников РОЧС вспомнить, как проходило их боевое крещение.

Сергей МАЕВСКИЙ, старший водитель ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5:

— В МЧС я пришел в 1994 году. Сначала работал в Минске в должности пожарного на объектовой части. Помню, на улице Кирова вечером загорелась квартира. Было большое задымление, люди начали эвакуироваться сами. В одной семье отец выбежал на балкон и в итоге спасся. А мама с сыном побежали вниз по задымленной лестнице. Они запаниковали и, увы, не добежали. Их пытались спасти, но врачам это не удалось.

В Пуховичском районе работаю с 1999 года. За время службы многое довелось увидеть. Эти истории вспоминать не люблю, ведь за каждой из них стоит человеческая жизнь. Но если бы сейчас я мог повернуть время назад, все равно выбрал бы эту профессию. Она многому научила.

Сергей БОЙКО, старший пожарный ПАСЧ №1 г. Марьина Горка:

— Первый пожар был 9 лет назад, когда я только пришел на службу в РОЧС. В Марьиной Горке загорелась бытовка. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Подобных выездов с тех пор было очень много.

А вот второй пожар в Шацке был гораздо серьезнее и сложнее. Тогда в огне погиб человек. Поначалу сложно психологически воспринимать такие случаи, но, как говорится, ко всему привыкаешь. Такая у нас работа.

В 2013 году на мою смену пришелся циклон «Хавьер». В Ситниках мальчик сильно поранил ногу. Машина скорой помощи не смогла проехать, люди вызвали нас. Мы тоже к дому не проехали, но недалеко трактор чистил снег. К счастью, водитель согласился нам помочь. Свою машину мы оставили возле трассы и пересели в трактор. Доехали до нужного дома, потом вернулись и на своей машине отвезли мальчишку в больницу.

Хорошо, когда все хорошо кончается. Но так бывает не всегда.

Николай ВАРИВОНЧИК, водитель ПАСЧ №3 аг. Дубровка:

— В Омельно горел жилой дом. Хозяйку дома я знал, ведь в этой деревне жила моя бабушка. Помню, как люди суетились и кричали. Мы же должны в таких ситуациях отключать свои эмоции, действовать четко и слаженно. К счастью, все закончилось хорошо. Хозяйку мы спасли.

Надолго запомнил пожар в деревне Селецк. Там горела школа. Деревня была в 26 километрах от нашей части, и к моменту приезда основная часть здания уже горела открытым пламенем. Школа была построена из дерева, не удивительно, что огонь распространялся быстро. На тот пожар приехало шесть наших машин, с пламенем мы справились. Но хочу отметить большую помощь местных жителей. Этот пожар произошел более 10 лет назад, но я хорошо его запомнил.

P.S.: С Николаем Варивончиком мы беседовали в конце декабря минувшего года накануне его последней дежурной смены. Спустя 25 лет службы он ушел на заслуженный отдых. Николай Владимирович имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма. Награжден медалью «За безупречную службу» и нагрудным знаком «Выдатнік».