19 января — День спасателя

В 2019 году в районе произошло 109 пожаров. Это на 20 меньше, чем в 2018 году. Общий ущерб от них составил 0,28 миллиона рублей. Благодаря умелым и слаженным действиям спасателей, пожары удалось ликвидировать в застигнутых размерах. Основные причины пожаров остаются неизменными уже несколько лет. Это неосторожное обращение с огнем — 25 (в 2018 году — 44), нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования — 24 (в 2018 году — 22), нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств — 21 (в 2018 году — 19).

По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 10 пожаров.

В минувшем году на пожарах спасено 9 человек (в 2018 году — 12), эвакуировано 17 человек (в 2018 году — 101), спасено 12 зданий и сооружений (в 2018 году — 35), две единицы техники (в 2018 году — 8).

7 человек, к сожалению, спасти не удалось (в 2018 году на пожарах погибли 15 человек). Сразу три пожара со смертельным исходом произошли в декабре минувшего года. Больше всего людей — трое — погибли в Блонском сельсвете.

— Традиционно пик пожаров приходится на весну, когда люди наводят порядок на земле, и на время первых морозов. В апреле в нашем районе произошло 17 пожаров — это наибольшее количество за весь год. В ноябре, когда люди начали топить печи, случилось 12 пожаров, — отмечает начальник Пуховичского РОЧС Алексей Нестерович. — Больше всего пожаров — 16 — произошло в Блужском сельсовете. Больше 10 пожаров случилось в Марьиной Горке, Руденском, Пережирском и Новопольском сельсоветах.

Спасатели уверены, что наша безопасность начинается с профилактики, поэтому большую работу проводят в этом направлении. В минувшем году проведено около 450 выступлений в трудовых коллективах. Безопасность жизнедеятельности активно пропагандируется в школах и детских садах.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.