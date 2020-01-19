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19 января — День спасателя

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Начальник караула ПАСЧ №3 д. Дубровка Дмитрий Мозгов и старший пожарный Даниил Дубовик.

В 2019 году в районе произошло 109 пожаров. Это на 20 меньше, чем в 2018 году. Общий ущерб от них составил 0,28 миллиона рублей. Благодаря умелым и слаженным действиям спасателей, пожары удалось   ликвидировать  в  застигнутых размерах. Основные причины пожаров остаются неизменными уже несколько лет. Это неосторожное обращение  с огнем — 25  (в 2018 году — 44),   нарушение правил эксплуатации  электросетей  и  электрооборудования — 24 (в 2018 году — 22), нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств — 21 (в 2018 году — 19).

По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 10 пожаров.

В минувшем году на пожарах  спасено 9  человек  (в 2018 году — 12), эвакуировано 17 человек (в 2018 году — 101), спасено 12  зданий и сооружений (в 2018 году — 35), две единицы  техники  (в  2018  году — 8).

7 человек, к сожалению, спасти не удалось (в 2018 году на пожарах погибли  15 человек). Сразу три пожара со смертельным исходом произошли в декабре минувшего года. Больше всего  людей —  трое — погибли  в  Блонском  сельсвете.

— Традиционно пик пожаров приходится на весну, когда люди наводят порядок на земле, и на время первых морозов. В апреле в нашем районе произошло 17 пожаров — это наибольшее количество за весь год. В ноябре, когда люди начали топить печи, случилось 12 пожаров, — отмечает начальник Пуховичского РОЧС Алексей Нестерович. — Больше всего пожаров — 16 —  произошло в Блужском сельсовете.  Больше 10 пожаров случилось в Марьиной Горке, Руденском, Пережирском  и Новопольском сельсоветах.

Спасатели уверены, что наша безопасность начинается с профилактики, поэтому большую работу проводят в этом направлении. В минувшем году проведено около 450 выступлений в трудовых коллективах. Безопасность  жизнедеятельности активно  пропагандируется  в школах  и  детских садах.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.

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