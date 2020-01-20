В Марьиной Горке из-за прорыва трубы без холодной воды остались 20 домов

В Марьиной Горке на улице Якуба Коласа работники предприятия «Пуховичский водоканал» 20 января ремонтируют трубу холодного водоснабжения. Порыв случился вечером накануне. Без воды остаются три многоквартирных и 17 частных домов.

Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 50 миллиметров поступило в районный отдел по чрезвычайным ситуациям 19 января в 19:41. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

Начальник предприятия «Пуховичский водоканал» Наталья Волкович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY, что причиной порыва, по предварительным данным, стал его износ.

Ремонтные работы начались 20 января в 8:00. Планируется, что к 17:00 они будут закончены, и водоснабжение жильцов улицы Якуба Коласа восстановят.

— Мы рассчитываем к концу рабочего дня справиться, но вы же понимаете, что всегда могут возникать какие-то производственные вопросы. На время ремонта мы отправили для местных жителей машину с бочкой питьевой воды. Она подъезжает к домам, люди выходят и набирают воду, — пояснила Наталья Волкович.

Источник: МЛЫН.БАЙ