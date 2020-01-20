Логойск и Силичи вошли в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

Логойск и Силичи вошли в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ у российских туристов для отдыха и путешествий этой зимой. Такие данные предоставил БЕЛТА туристический портал Турстат.

Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Армении и Кыргызстане.

В первую десятку лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, посещаемых туристами, входят Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Беларуси, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Цахкадзор в Армении, Каракол в Кыргызстане и Чимган в Узбекистане.

Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ.

Источник: БЕЛТА