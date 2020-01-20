Понедельник, 20 января 2020
Последние:
Лучшие спасатели Пуховщины отмечены наградами
Юная пуховчанка сыграла одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик»
49-летняя жительница Марьиной Горки смертельно ударила ножом своего сожителя
Президент назначил новых министра обороны и начальника Генштаба
Запрашаем чытачоў у фотападарожжа “Я пазнаю свет”.
Редакция
Подписка
Реклама
Вопрос-ответ
Расписание
Расписание автобусов
Расписание маршруток
Расписание электропоездов
Фотогалерея
Оплата через ”РАСЧЕТ“
Контакты
Реклама
Рекламные полосы за 18 января
20.01.2020
64
Redactor
Комментариев нет
←
ААТ “Голацк” і “Агра-Абярэг” лідзіруюць па вытворчасці малака ў нашым раёне
Участники переписи получили благодарственные письма
→
Вам также может понравиться
Рекламные полосы за 21 декабря
22.12.2019
Redactor
0
Рекламные полосы за 15 января
16.01.2020
Redactor
0
Рекламные полосы за 11 января
13.01.2020
Redactor
0
Добавить комментарий
Отменить ответ
Ваш e-mail не будет опубликован.
Обязательные поля помечены
*
Комментарий
Имя
*
E-mail
*
Сайт