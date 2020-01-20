Участники переписи получили благодарственные письма

В районном исполнительном комитете состоялась церемония вручения благодарственных писем за подписью председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь Инны Медведевой активным участникам переписи населения. Это стало своеобразным подведением итогов в нашем регионе важной для страны кампании.

— Подготовка к переписи населения шла несколько лет, и слаженной командой мы проделали огромную работу, — подчеркнула, открывая церемонию награждения, заместитель председателя районного исполнительного комитета Наталья Чернышева. Она поблагодарила всех, кто был задействован в этой кампании, за то, что они отлично выполнили поставленную задачу.

Начальник отдела статистики по Пуховичскому району Леонид Красник напомнил, что в 2017 году с целью координации работы всех служб была создана районная комиссия по переписи населения. За период с 2017 по 2019 годы состоялось 7 заседаний, на которых решались насущные вопросы. Важным этапом стала работа по наведению порядка в адресном хозяйстве. Она была успешной. Леонид Михайлович выразил пожелание, чтобы и в последующем все, что было сделано в плане адресного хозяйства, поддерживалось на достигнутом уровне.

Для проведения переписи населения, которая состоялась в октябре минувшего года, в районе было создано 4 переписных участка: два в Марьиной Горке и два в городском поселке Руденск. К работе было привлечено 94 человека переписного персонала. Все они прошли обучение, так как впервые перепись населения проводилась с применением интернет-технологий.

Немаловажным фактором в успешной работе стала возможность свободно передвигаться по населенным пунктам района. Организации и предприятия выделили 45 единиц транспорта, за что Леонид Михайлович особо поблагодарил руководителей. В заключение он отметил роль районного исполнительного комитета в организации и проведении переписи населения в нашем регионе. А также сообщил, что данные переписи населения в Республике Беларусь еще обрабатываются. Окончательный результат планируется подвести во втором полугодии текущего года.

Наталья Чернышева и Леонид Красник вручили 37 благодарственных писем руководителям предприятий, председателям сельских и поселковых исполнительных комитетов за вклад в организацию и проведение переписи населения в нашем районе. Благодарности получили и самые активные переписчики. Всего в районе вручены 122 такие награды.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.