Президент назначил новых министра обороны и начальника Генштаба

Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

Президент пояснил, что накануне принял решение назначить министра обороны Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности и решил не затягивать с назначением нового руководителя военного ведомства. «Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев. Президент пояснил назначения: «Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович — это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли «на земле». Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких».

Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, «которые не мыслят своей жизни без этого куска земли». «Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать», — резюмировал он.

Александр Вольфович родился в 1967 году в Казани. В 1988 году окончил Московское военное общевойсковое командное училище, в 1998-м — командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, в 2008-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военную карьеру начал в 1988 году в Туркестанском военном округе. С 1993 года находится на службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, где работал на различных должностях в учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов (1993-2001 годы), на базе охраны и обслуживания Минобороны (2001-2005), а также в Генеральном штабе ВС и бригаде Северо-Западного оперативного командования (2005-2010).

С 2010 по 2012 год являлся заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. С 2012 года находился в должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, а с 2015-го — командующего этими войсками. В 2018 году был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Виктор Хренин родился 1 августа 1971 года в Новогрудке. Окончил в 1992 году Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В.Фрунзе, в 2005-м — командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, в 2014-м — факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

В 1992-2003 годах военную службу проходил на должностях командира мотострелкового взвода, командира разведывательного взвода, разведывательной роты, начальника отделения управления — начальника пункта обработки информации командного пункта отдельного разведывательного батальона, заместителя командира отдельного мотострелкового батальона, заместителя командира отдельного разведывательного батальона, командира отдельного танкового батальона, командира отдельного гвардейского мотострелкового батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования.

После окончания в 2005 году Военной академии Беларуси был назначен старшим офицером оперативного отделения оперативного отдела штаба Западного оперативного командования. В последующие годы занимал должности заместителя командира, начальника штаба — первого заместителя командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, начальника штаба — первого заместителя командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, старшего офицера отдела главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.

В июле 2014 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. С июня 2015 года и до настоящего времени командовал войсками Западного оперативного командования.

Источник: БЕЛТА