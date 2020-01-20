49-летняя жительница Марьиной Горки смертельно ударила ножом своего сожителя

Пьянство — ссора — нож. По такой схеме нередко совершаются преступления на бытовой почве. Так, празднование Нового года в квартире 49-летней жительницы Марьиной Горки оборвалось смертью ее 44-летнего сожителя. Возникший между ними конфликт, «подогретый» алкоголем, завершился смертельным ударом ножом.

8 января 30-летний житель деревни Седча пришел в дом 51-летнего жителя деревни Пережир для разбирательства по причине ранее возникшего между ними конфликта. В ходе ссоры молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот хозяина дома. С тяжелой раной потерпевший попал в больницу, а буйный гость — в изолятор временного содержания, где будет дожидаться решения суда.

Забыл забрать ключи

Весело под звон стаканов проходил вечер 5 января в одном из частных гаражей в Марьиной Горке: его хозяин отмечал свое 22-летие. Когда наполнять стаканы стало нечем, решили не заканчивать праздник, а съездить в магазин. Именинник разрешил сесть за руль своей автомашины 16-летнему подростку.

Поездка прошла успешно, и застолье продолжилось до полуночи, пока все не разошлись по домам. Только побывавшему в роли водителя молодому человеку, у которого остались ключи от машины, не спалось. Он решил покататься. Хозяин же, проснувшись ночью, обнаружил пропажу машины и сообщил в милицию об угоне, по факту которого возбуждено уголовное дело.

Иван НИЖНИК,

начальник отдела уголовного розыска Пуховичского РОВД.