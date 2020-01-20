Юная пуховчанка сыграла одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик»

Ученица пятого класса Марьиногорской детской школы искусств Маша Аникина сыграла одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик», которое было представлено в Минске в предновогодние дни.

На самом деле всем давно известно, кому просто жизненно необходимо зажигать звезды. Педагогам! Ну, не могут они без этого! Тем, чье истинное призвание передавать знание и опыт подрастающему поколению, интересно максимально раскрывать таланты своих учеников, нацеливать их на движение вперед.

Постоянно покорять новые вершины вместе со своими учениками стремится Марина Витковская, педагог театрального отделения Марьиногорской детской школы искусств. Ее ученики являются лауреатами и дипломантами многочисленных республиканских и международных конкурсов: Александр Кучерявый, Анастасия Жиховец, Ульяна Ходачек, Арсений Сипач. А имя Маши Аникиной благодаря проходившему на канале ОНТ телевизионному конкурсу «Талент краіны» стало известно всей стране.

В минувшем году Маша покорила еще одну вершину: сыграла на одной сцене вместе с профессиональными актерами в новогоднем шоу «Щелкунчик», постановкой которого занимались «Театральная мастерская Наталии Башевой» и Продюссерский центр «Талант Групп».

Информацию о том, что на площадке Камерного драматического театра объявлен кастинг в основной состав новогоднего шоу, увидела Марина Владимировна и предложила своей талантливой ученице попробовать себя.

Для участия в кастинге нужно было подготовить стихотворение, куплет и припев песни, танец. Командой, в которую вошла и концертмейстер Вера Копаева, все делали очень быстро. Стихотворение подобрали характерное, чтобы Маша могла максимально раскрыть свои способности. Танец девочка сочинила сама.

Кастинг — серьезное испытание. Тем более, такой, когда на одной сцене должны были встретиться взрослые именитые актеры и юные дарования. Поэтому во время разговора с Машей так и хотелось спросить: «Волновалась?».

— За кулисами было страшно, — призналась Маша. — Но когда вышла на сцену, все прошло. Собралась и сделала все так, как учила Марина Владимировна.



— Все учащиеся нашего отделения привыкли работать в жестком режиме, — добавила Марина Витковская. — Они знают, что волноваться можно, но только до выхода на сцену. Здесь главное — следовать профессиональным навыкам, которые убирают суету. Их ребята и получают на занятиях в школе искусств.

Кастинг проходил в несколько этапов, и Маша выдержала его успешно. В результате ей досталась одна из главных ролей — Мери. Все, кто помнит сказку Гофмана «Щелкунчик», представляют, сколько девочке пришлось поработать! Тем более, что режиссер шоу Наталия Башева постаралась сохранить классический сюжет.

Подготовка к спектаклю шла быстро. Маша по-настоящему окунулась в мир театра. Она смогла увидеть изнутри, как идет репетиционный процесс: читка, подготовка мизансцен и так далее.

Маша призналась, что с удовольствием общалась с актерами, занятыми в спектакле, старалась подружиться с ними. Театр — дело коллективное, и в одиночку на сцене ничего не сделаешь. Этому учат юную актрису в школе искусств ее педагоги.



Полное превращение Маши Аникиной в Мери произошло в предновогодние дни. Всего было запланировано восемь спектаклей. Проходили они в столице на сцене Дворца культуры Минского автомобильного завода. Было подготовлено несколько составов актеров. Маша принимала участие в трех спектаклях и смогла почувствовать, насколько не просто их отработать. Важно знать свою роль, а еще не упускать из вида то, что происходит вокруг. Девочка рассказала, как в одном из спектаклей, например, включили не ту фоно-грамму. И всегда ситуацию спасало мастерство актерской команды и взаимовыручка. После спектаклей режиссер всегда указывала на ошибки актеров. «Не отвлекайся на зал», — такое замечание один раз получила и Маша. А это, оказывается, не так и просто.

— Я учу Машу быть на сцене разной, — прокомментировала Марина Витковская. — Ей приходится быть и ведущей концертных программ, и актрисой. А это разные ситуации. В первом случае требуется полный контакт с залом. Во втором работает правило «четвертой стены», когда необходимо поставить воображаемую преграду между сценой и зрителем. Это порой сложно и для состоявшихся актеров. Тем более, для юных, которые только пробуют себя на этой стезе.

Репетиции, спектакли — для юной актрисы это было сложное время. Все это совпадало с учебой и в обычной школе, и в школе искусств. Она и теперь с волнением вспоминает, сколько контрольных пропустила. Но все, что произошло, точно того стоило! Маша любит творчество. И много сил отдает для того, чтобы постичь азы театрального искусства, используя существующую возможность: наличие в Марьиной Горке отличной школы искусств, где работает талантливая команда педагогов.



«Театр — это мое», — призналась Маша Аникина. И педагог Марина Витковская поддерживает. У них впереди еще много интересного. У девочки — новые конкурсы, новые победы. У Марины Владимировны, помимо Маши, еще и другие талантливые ученики, которые, при условии, что будут неустанно трудиться, обязательно должны засиять на творческом небосклоне. Педагог им в этом поможет, потому что любит свою работу. А пятиклассница Маша Аникина для своих товарищей по отделению уже пример того, каких высоких результатов можно достичь, если к этому стремиться.

Наталья ПАРХОМЧИК.