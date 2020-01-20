Лучшие спасатели Пуховщины отмечены наградами

По традиции в канун Дня спасателя в Марьиной Горке состоялось торжественное мероприятие. В актовом зале ЦТДиМ «Свитанок» собралось несколько десятков человек из разных пожарных аварийно-спасательных частей и постов РОЧС. Лучшие работники получили заслуженные награды.

Открыл мероприятие начальник Пуховичского РОЧС Алексей Нестерович. Грамоту Министерства по чрезвычайным ситуациям Алексей Николаевич вручил командиру отделения ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Александру Пинчуку. Нагрудным знаком «Выдатнік» награждены командиры отделений ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Денис Малуха и ПАСЧ №1 г. Марьина Горка Дмитрий Тумилович.

Почетной грамотой Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям отмечен пожарный ПАСЧ №4 п. Свислочь Виктор Мискевич, грамотами — начальник караула ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Евгений Ласица и водитель ПАСЧ №1 г. Марьина Горка Евгений Иванцов. Десяти сотрудникам Пуховичского РОЧС объявлена благодарность Минского областного управления МЧС.

Благодарность председателя районного исполнительного комитета объявлена водителю ПАСП №12 д. Озеричино Сергею Абабурко и командиру отделения ПАСЧ №3 д. Дубровка Николаю Свиридову.

На праздничное мероприятие традиционно приглашают и ветеранов. Бывших коллег поздравил председатель Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Евгений Солонец. Благодарность начальника Пуховичского РОЧС объявлена ветерану пожарной службы Александру Власенкову.

Председатель районного Совета депутатов Александр Пранович, военный комиссар Пуховичского района Максим Власов и благочинный церквей 1-го Пуховичского округа отец Александр ежегодно приходят поздравлять спасателей и вручают им награды. В этом году к команде поздравляющих присоединился заместитель командира в/ч 89417 по воздушно-десантной подготовке Павел Чопчиц.

На праздничном мероприятии награды получили более тридцати человек. После торжественной части состоялся праздничный концерт. Сначала спасателей порадовали юные артисты «Світанка» Софья Токмачева и Александр Войтюк. Затем на сцену вышел ансамбль «V.I.P», который состоит из педагогов центра. Они исполнили популярные песни, подарив всем хорошее настроение.

К слову, на минувшей неделе в нашем районе обошлось без пожаров. И это, пожалуй, лучший подарок для всех спасателей.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.