На пешеходном переходе серьезно пострадал 15-летний подросток

Осторожно, пешеходный переход!

Об этом сигнализирует дорожный знак, установленный на пешеходных переходах. Этот знак обязывает водителей транспортных средств снизить скорость настолько, чтобы можно было мгновенно остановиться в случае, если на дорогу выйдет пешеход. Однако нарушения этого требования происходят нередко.

Вот и 18 января в предрассветное время грузовой автомобиль «Рено» на автодороге Минск-Гомель возле агрогородка Дукора сбил переходившего по нерегулируемому пешеходному переходу 15-летнего юношу. С тяжелыми телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу.

В нашем районе это уже второй случай попадания в больницу пешеходов, на которых был совершен наезд прямо на пешеходном переходе. 10 января это случилось в Марьиной Горке с женщиной и двухлетним ребенком.

Пешеходам не следует уповать на то, что они имеют преимущество на пешеходном переходе. Подойдя к нему, убедитесь, что угрозы попасть под машину не существует, и только тогда переходите дорогу. И не забывайте для собственной безопасности в темное время суток обозначить себя на дороге световозвращающими элементами.

Андрей ГЕОРГИЕВ.