Областной конкурс «Мисс Минщины» пройдет в Борисове

24 января 2020 года в 15:00 на сцене Дворца культуры имени Горького в Борисове состоится областной конкурс «Мисс Минщины», который подведет итоги акции «Красавицы Минщины — богатство страны!».

Областная акция «Красавицы Минщины — богатство страны!» стартовала в ноябре 2019 года. Испытать удачу и попасть в число претендентов на титул «Мисс Минщины» вызвались 764 очаровательных представительницы центрального региона. Среди них — учащиеся колледжей, студентки, медицинские работники, педагоги, работники культуры.

Участницы региональных этапов конкурса демонстрировали не только внешнюю привлекательность, но и удивляли своими талантами и увлечениями.

24 января за корону и титул самой красивой на Минщине будут сражаться 93 умные, уверенные, харизматичные девушки.

События на сцене Дворца культуры имени Горького будут развиваться по классическому сценарию конкурсов красоты: дефиле в коктейльных и вечерних платьях, купальных костюмах.

Членам жюри, в составе которого будут представители модельной индустрии, государственных органов, известные артисты, специалисты сферы культуры, моды и красоты, предстоит нелегкая и ответственная задача: из лучших выбрать самых лучших, тех, кто будет удостоен титулов «Мисс Минщины», «Первая и Вторая Вице-мисс Минщины» и «Мисс Фото».

Конкурс обещает стать фееричным шоу и ярким событием года.

Источник: МЛЫН.БАЙ