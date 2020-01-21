В Марьиногорской гимназии ко Дню спасателя провели спортивно-прикладную эстафету

К празднованию Дня спасателя присоединились ученики Марьиногорской гимназии. Заместитель директора по воспитательной работе Наталья Мухортых, учителя физкультуры Иван Вергеенко и Галина Сойнова организовали для ребят спортивно-прикладную эстафету «Юный спасатель».

На старт вышли гимназисты 5-9 классов. Судейство доверили самым старшим — 11-классникам. Остальные ученики были приглашены в качестве зрителей.

Командам предстояло пройти полосу препятствий: бег по скамейке, переноска пострадавшего на носилках, прыжки через препятствия и другие — все этапы для ребят получились веселыми и за.

В гимназии была оформлена тематическая выставка плакатов, которые рисовали ученики 1-11 классов. Один из них подарили гостю мероприятия — первому заместителю начальника Пуховичского РОЧС Игорю Бородько. Игорь Владимирович вручил победителям грамоты и напомнил всем о правилах пожарной безопасности.