Подписи «и.о.» и «врио» исчезнут из документов

Обновленный Трудовой кодекс вступает в силу 28 января. Ключевым новациям документа была посвящена дискуссия нового проекта «СБ. Беларусь сегодня» «Компетентный вторник», сообщает БЕЛТА.

Трудовой кодекс в новой редакции сводит воедино ранее принятые нормы, наработанную практику и дополнительные меры как по защите прав работников, так и расширению полномочий нанимателей. Среди основных новаций — больше возможностей для совмещения карьеры и воспитания детей, дополнительные гарантии работникам предпенсионного возраста, продление контракта с добросовестными сотрудниками, нормы дистанционной и временной работы, четкое разделение ответственности за материальный ущерб.

На фоне таких значимых изменений несколько померкла еще одна интересная новация: с 28 января в приказе предприятия, организации или ином документе не должна использоваться подпись «и.о.» или «врио». «Есть штатное расписание, в котором и следует прописать, кто замещает директора, если он болен или в отпуске. Подписывать документы он должен по своей должности», — отметила начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская.

При этом судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, кандидат юридических наук Римма Филипчик полагает, что отмена аббревиатур «и.о.» и «врио» приживется не сразу. Также, по ее мнению, сложно предсказать, как будет работать норма о временном переводе работника к другому нанимателю (с его согласия на срок до шести месяцев с сохранением зарплаты на уровне не ниже, чем по основному месту работы). «Переведенный работник подчиняется правилам трудового распорядка временного нанимателя. А меры дисциплинарного взыскания к нему может применить лишь наниматель, с которым заключен основной трудовой договор. Норма, скорее всего, будет работать именно в сфере шефской помощи», — предположила Римма Филипчик. Речь о случаях, когда предприятия оказывают посильную помощь подшефным сельхозорганизациям.

Источник: БЕЛТА