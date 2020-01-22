Суд вынес приговор 20-летнему молодому человеку, который совершал кражи на дачных участках

В декабре прошлого года суд Пуховичского района постановил обвинительный приговор в отношении жителя Слуцкого района гражданина Б., 1999 года рождения, ранее судимого за кражи.

Молодой человек в период с февраля по март 2019 года на территории Пуховичского, Осиповичского и Узденского районов совершил многочисленные хищения имущества граждан с территории дачных участков.

В основном он занимался хищением металлолома, металлических изделий, ограждений, труб, предметов быта. Также совершал кражи электроинструментов, двигателей от машин.

От его преступных действий пострадало 15 семей, которые имеют дачные участки на территории указанных районов.

Стоит отметить, что кражи совершались из хозяйственных построек, запирающихся на навесные замки, либо не запирающихся вовсе.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Хочется еще раз напомнить гражданам о том, что в первую очередь именно им самим необходимо принимать меры по сохранности своего имущества. Нельзя хранить на дачных участках, особенно вне дачного сезона, дорогостоящий электроинструмент и оборудование, строительные материалы. По возможности установите на участках камеры видеонаблюдения, оборудуйте дома системой охранной сигнализации.

При обнаружении факта кражи имущества незамедлительно обратитесь в милицию.

Павел МИРОНЕНКО,

старший помощник прокурора Пуховичского района.