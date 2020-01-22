Собака покусала человека — хозяин заплатил штраф

В соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2001 года №834, владельцы собак обязаны следить за здоровьем домашних питомцев, вовремя их прививать против бешенства согласно требованиям действующего ветеринарного законодательства. Выводить собак в места общего пользования нужно на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке. Производить выгул собак разрешается в местах, отведенных для этих целей местными исполнительными и распорядительными органами.

Ответственность за нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных наступает по статье 15.47 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция части 1 статьи 15.47 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривает административное взыскание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. То же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

За 11 месяцев 2019 года судом Пуховичского района за нарушение Правил содержания собак, повлекших причинение вреда здоровью людей или их имуществу, было привлечено к административной ответственности 20 граждан.

Так, гражданка Е. подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин, поскольку нарушила пункт 4.4 названных Правил. Принадлежащая ей собака породы “тибетский мастифф” находилась вблизи жилого дома без поводка, намордника и сопровождения хозяина. Собака укусила гражданку Н. за руку, причинив вред здоровью.

Гражданин К. допустил выгул немецкой овчарки без поводка и намордника вблизи участка в садовом товариществе, в результате чего собака покусала гражданина Р., причинив вред его здоровью. Хозяин овчарки подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин.

Эти примеры пусть послужат напоминанием всем владельцам животных о том, что от подобных случаев можно застраховать себя, только если будешь соблюдать правила и нести ответственность за тех, кого ты приручил.

Лиана Любочко,

ведущий специалист суда Пуховичского района.