С 21 января в Вооруженных Силах начались занятия по боевой готовности. Мероприятия проводятся в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2019/2020 учебном году.

Данные занятия являются одним из этапов мероприятий по поддержанию боевой готовности Вооруженных Сил.

Общая направленность занятий заключается в уточнении порядка действий военнослужащих в ходе проведения комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий в условиях перевода с мирного на военное время.

Основными целями занятий являются поддержание боевой и мобилизационной готовности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей на требуемом уровне, совершенствование методических навыков, повышение теоретических знаний и практических умений командиров.

Главной задачей подготовки Вооруженных Сил в новом учебном году является совершенствование уровня подготовки командующих (командиров, начальников), других должностных лиц органов военного управления и войск (сил), обеспечивающего их способность и готовность к эффективному выполнению задач.

Основные усилия в ходе подготовки будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности Республики Беларусь, эффективного применения всех элементов ее военной организации на основании всесторонней оценки и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки вокруг Республики Беларусь.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь.