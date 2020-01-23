Сколько можно ловить? Напоминаем о правилах рыбной ловли

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира всем любителям зимней рыбалки напоминает, что согласно Правилам, при осуществлении любительского рыболовства, рыболовам разрешается:

лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова;

лов в рыболовных угодьях, за исключением рыболовных угодий, предоставленных в аренду (пользование), где организовано платное любительское рыболовство, до 5 килограммов рыбы на одного рыболова в сутки и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме не будет превышать 5 килограммов, или одной рыбы, вес которой превышает 5 килограммов;

лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы не более 30 штук на одного рыболова в сутки;

лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова на арендуемых рыболовных угодьях по решению арендатора; на водоемах фонда запаса, перечень которых утвержден постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 19.05.2014 № 22 имеют право рыболовы, являющиеся членами республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Рыболовам запрещается:

использование ставок и других аналогичных систем и оснащений в ночное время суток, а также без указания на них фамилии и инициалов рыболова, осуществляющего лов рыбы;

на расстоянии ближе 50 метров от обозначенных промысловых орудий рыболовства;

вылов рыбы, не достигшей промысловой меры, по норме более 20 процентов от количества выловленной рыбы каждого из видов, для которых установлена промысловая мера;

добыча рыбы относящийся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, угря и видов рыбы, в отношении которых в соответствии с законодательством установлены ограничения или запреты, с оставлением установленных орудий рыболовства без визуального контроля.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь и не подвергать себя опасности при нахождении на льду.

В случае, если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Всем хорошего отдыха и настроения.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.