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Ритуал посвящения в разведчики прошел в в/ч 89417

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Денис Бабук и Виталий Никитин.

Вслед за принятием военной присяги в жизни молодых военнослужащих произошло еще одно важное событие: на минувшей неделе состоялся ритуал посвящения в разведчики.

Прошел он  традиционно  у  мемориала погибшим воинам-интернационалистам 334-го отряда специального назначения. Троекратным  «клянемся»   военнослужащие  выразили  готовность чтить традиции минувших поколений. Всегда быть верными  клятве  разведчика и Отечеству  —  к  этому призвал личный состав вновь прибывшего пополнения начальник  штаба  полковник Дмитрий Ворошилов. Командиры вручили  солдатам  свидетельства о посвящении в разведчики. С них у ребят начинается  нелегкий путь — обучение воинской специальности «разведчик».

Свидетельства  получили  и   пуховчане   Виталий   Никитин  и  Денис Бабук.  Они  остались служить в одной роте. Должность  Виталия  — разведчик-минер,   Дениса —  старший  разведчик.   В отсутствие  командира  отделения  Денис будет   командовать группой.

— Мы занимаемся огневой, воздушно-десантной  и  тактической подготовкой. Для нас все в новинку, и от этого даже интереснее. Стараемся все учить и запоминать, ведь полученные знания  пригодятся нам на практике, — говорят ребята. — Впереди 16 месяцев службы, которые для нас станут той самой «тропой разведчика». Уверены, со всеми испытаниями мы справимся достойно.

Екатерина   ДОБРИЦКАЯ.

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