Ритуал посвящения в разведчики прошел в в/ч 89417

Вслед за принятием военной присяги в жизни молодых военнослужащих произошло еще одно важное событие: на минувшей неделе состоялся ритуал посвящения в разведчики.

Прошел он традиционно у мемориала погибшим воинам-интернационалистам 334-го отряда специального назначения. Троекратным «клянемся» военнослужащие выразили готовность чтить традиции минувших поколений. Всегда быть верными клятве разведчика и Отечеству — к этому призвал личный состав вновь прибывшего пополнения начальник штаба полковник Дмитрий Ворошилов. Командиры вручили солдатам свидетельства о посвящении в разведчики. С них у ребят начинается нелегкий путь — обучение воинской специальности «разведчик».

Свидетельства получили и пуховчане Виталий Никитин и Денис Бабук. Они остались служить в одной роте. Должность Виталия — разведчик-минер, Дениса — старший разведчик. В отсутствие командира отделения Денис будет командовать группой.

— Мы занимаемся огневой, воздушно-десантной и тактической подготовкой. Для нас все в новинку, и от этого даже интереснее. Стараемся все учить и запоминать, ведь полученные знания пригодятся нам на практике, — говорят ребята. — Впереди 16 месяцев службы, которые для нас станут той самой «тропой разведчика». Уверены, со всеми испытаниями мы справимся достойно.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.