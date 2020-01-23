Будь в курсе Коротко о разном Официально 

23 января начинают работать «горячие линии» по новой системе оплаты труда бюджетников

19 Redactor Комментариев нет

«Горячие линии» по вопросам применения новой системы оплаты труда бюджетников будут работать во всех отраслевых профсоюзах, а также в регионах. Звонки начнут принимать с 23 января. Подробности рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси.

Любой работник бюджетной сферы может позвонить, получить необходимую для себя информацию, сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда.

Работа таких линий поможет проконтролировать нанимателей и своевременно среагировать на возникающие вопросы на местах.

«Горячая линия» в Минском областном объединении профсоюзов по телефону (8-017) 342-55-23 будет работать по понедельникам с 10 до 12 часов, а также по средам с 14 до 16 часов.

Подробный график работы «горячих линий», а также номера телефонов в регионах можно узнать на сайте 1prof.by.

Вам также может понравиться

Состоится прием граждан первым заместителем министра обороны Республики  Беларусь

Redactor 0

Дукорская ўрачэбная амбулаторыя адзначыла юбілей

Redactor 0

В Беларуси с ноября повысился бюджет прожиточного минимума

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿