23 января начинают работать «горячие линии» по новой системе оплаты труда бюджетников

«Горячие линии» по вопросам применения новой системы оплаты труда бюджетников будут работать во всех отраслевых профсоюзах, а также в регионах. Звонки начнут принимать с 23 января. Подробности рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси.

Любой работник бюджетной сферы может позвонить, получить необходимую для себя информацию, сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда.

Работа таких линий поможет проконтролировать нанимателей и своевременно среагировать на возникающие вопросы на местах.

«Горячая линия» в Минском областном объединении профсоюзов по телефону (8-017) 342-55-23 будет работать по понедельникам с 10 до 12 часов, а также по средам с 14 до 16 часов.

Подробный график работы «горячих линий», а также номера телефонов в регионах можно узнать на сайте 1prof.by.