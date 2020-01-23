Пуховичский РОЧС получил новый пожарный автомобиль

Парк аварийно-спасательной техники Пуховичского РОЧС пополнился новой автоцистерной АЦ-5,0-40 (5434). Ее емкость 5 тонн воды и 300 литров раствора пенообразователя.

Ключи от современной техники начальнику Пуховичского РОЧС Алексею Нестеровичу вручил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин на итоговой коллегии Минского областного управления МЧС в Борисове.

В своем выступлении губернатор отметил, что сегодня наши граждане уверены в том, что ради их безопасности работает армия профессионалов, что помощь всегда рядом. Значительным вкладом в создание безопасных условий для страны и Минской области является повышение материально-технического потенциала подразделений по ЧС.

В 2019-м году в Минской области спасено 240 человек. Среди погибших нет ни одного ребенка — все это, безусловно, заслуга сотрудников службы спасения.

В работе коллегии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко. Он акцентировал внимание спасателей Минщины на усилении профилактической работы с людьми, ведь одна из главных причин происходящих трагедий, как правило, человеческая беспечность.

На коллегии обсудили итоги деятельности подразделений областного управления МЧС в минувшем году, говорили о планах и по традиции наградили лучших спасателей.

Фото: Минское областное управление МЧС. о