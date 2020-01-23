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Пуховичский РОЧС получил новый пожарный автомобиль

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Председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин вручает подарочный сертификат начальнику Пуховичского РОЧС Алексею Нестеровичу.

Парк аварийно-спасательной техники Пуховичского РОЧС пополнился новой автоцистерной АЦ-5,0-40 (5434). Ее емкость 5 тонн воды и 300 литров раствора пенообразователя. 

Ключи от современной техники начальнику Пуховичского РОЧС Алексею Нестеровичу вручил  председатель Минского областного исполнительного  комитета  Александр Турчин на итоговой коллегии Минского областного управления МЧС в Борисове.

В своем выступлении губернатор отметил, что сегодня наши граждане уверены в том, что ради их безопасности работает армия профессионалов, что помощь всегда рядом. Значительным вкладом в создание безопасных условий для страны и Минской области является повышение материально-технического потенциала подразделений по ЧС.

В 2019-м году  в Минской области спасено 240  человек. Среди погибших нет ни одного ребенка — все это, безусловно,  заслуга сотрудников службы спасения.

В работе коллегии принял участие министр  по чрезвычайным ситуациям Республики  Беларусь Владимир Ващенко. Он  акцентировал внимание спасателей Минщины на усилении профилактической работы с людьми, ведь одна из главных причин происходящих трагедий, как правило, человеческая беспечность.

На коллегии обсудили итоги деятельности подразделений областного управления МЧС в минувшем году, говорили о планах и по традиции наградили лучших спасателей.

Фото: Минское областное управление МЧС.  о

 

 

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