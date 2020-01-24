«Пуховчане не слишком беспокоятся о состоянии своего здоровья». Итоги акции «Экспресс  «Здоровье»

В конце прошлого года в нашем районе (как и по всей Минщине) прошла масштабная профилактическая акция под названием «Экспресс «Здоровье» в Новый год». Медицинские работники ставили своей целью донести до населения актуальную информацию о неинфекционных заболеваниях, которые, к сожалению, в последнее время значительно «помолодели»: инфарктах, инсультах, сахарном диабете, бронхо-легочных патологиях.

Медработники Марьиногорской ЦРБ встретились во время акции с пуховчанами в крупных торговых объектах Марьиной Горки, Дружного и Свислочи.

Каждый житель мог измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, а также пообщаться с врачами: задать им интересующие вопросы, получить первичную консультацию, ознакомиться с информационно-образовательными материалами.

Все, кто в течение года не успел по каким-то причинам пройти диспансеризацию, получали талоны на проведение биохимического анализа крови. Мужчины, кроме того, могли получить направление на сдачу крови на ПСА (простатический специфический антиген), а женщины — на проведение скрининга молочных желез для раннего выявления возможных онкологических процессов.

— Участие в акции приняло 249 человек, — подводит итог работы главная медицинская сестра Марьиногорской ЦРБ и председатель профсоюзного комитета учреждения здравоохранения Светлана Дешкович. — Цифра, наверное, могла бы быть и больше, но мы вынуждены очередной раз признать тот факт, что наши граждане не слишком беспокоятся о состоянии своего здоровья, если не видят явных признаков его ухудшения. Поэтому профилактика все еще не так популярна среди населения, как это должно было бы быть. Например, мы выдали 53 талона на проведение маммографии, а по факту ее сделали только 19 человек. Между тем, итоги акции говорят о том, что нам всем необходимо менять свое отношение к здоровью, учиться ценить и беречь его. Возвращаясь к маммографии стоит сказать, что у шести женщин из 19-ти выявлены патологии. Требуется дальнейшее обследование и консультация специалистов. В 13 процентах биохимических анализов крови есть отклонения от нормы. А вот анализ на ПСА никто из пуховчан мужского пола сдавать не стал, хотя статистика онкозаболеваний предстательной железы в нашей стране достаточно тревожная.

Елена Шантыко.