Связь станет лучше: где будут построены волоконно-оптические линии

Пуховичский зональный узел электросвязи продолжает реконструкцию телефонной сети в районе, что позволит предоставлять услуги сети передачи данных на более высоком уровне, обеспечить ими людей, которые раньше не могли их получать из-за отсутствия технической возможности.

За 2019 год в Пуховичском районе построено 9 объектов капитального строительства линии связи. В общей сложности проведены оптоволоконные линии связи к 2657 абонентам и к 50 предприятиям.

Оптоволокно подключено в домах от 4-х квартир и больше в Марьиной Горке, городских поселках Руденск, Свислочь, а также в деревнях Моторовщина, Труд, Хозянинки, Марковчизна, частично в Моторово, Голоцке, Пуховичах, Затитовой Слободе.

Теперь ведутся работы по переключению абонентов поселка Марьино, деревень Крупка, Скобровка, Звезда, частично абонентов частного сектора Марьиной Горки, городского поселка Свислочь. В течение 2019 года Пуховичским зональным узлом электросвязи подключено по технологии GPON около 1400 абонентов.

— В Марьиной Горке основной упор делаем на частную застройку, — рассказывает Владимир Николаевич. — Будет продолжаться строительство в частном секторе: Юго-Запад 1 и Юго-Запад 2, а также по улицам Чепика, Сиреневая, Якуба Коласа, Полевая, Солнечная.

Новая связь появится у жителей деревень Дайнова, Владимировка, граничащих с райцентром, а также вошедших в состав Марьиной Горки Сеножаток и Ковалево. Те, кто совсем недавно отпраздновал новоселье в новой частной застройке в районе улицы Восточная в Марьиной Горке, в микрорайоне Свислочь-новая и в домах на улицах Широкая и Южная в городском поселке Свислочь, также будут пользоваться услугами по технологии GPON.

На текущий момент идет строительство волоконно-оптических линий связи в агрогородке Ситники, деревнях Слобода, Шкавиловка, Баськи. До конца мая текущего года получат возможность пользоваться услугами электросвязи по новейшим технологиям около 250 абонентов данных деревень.

В текущем году волоконно-оптические линии связи будут построены к абонентам деревень Подбережье, Ананичи, Старый Двор, Хочин, Забичаны, Заболотье, Русаковичи, Остров, Веробьевка, Кухаревка, частично деревень Ситники, Зазерка, Зазерье, Рыбцы.

Под 100 процентов на оптоволоконные линии связи будут переключены абоненты поселка Дружный и городского поселка Правдинский.

В этом году пуховичские связисты планируют построить 10 объектов, переключить на технологию GPON еще порядка 2200 абонентов.

Технология GPON предоставляет возможность пользоваться доступом в сеть Интернет на скорости до 200 Мбит/с, смотреть интерактивное телевидение в качестве высокой четкости HD с функциями интерактивности (постановка на паузу, перемотка, просмотр ТВ передач в течение 48 часов), а также одновременно использовать телефонную связь с высокой помехоустойчивостью. К слову, первыми абонентами, которые получили связь по технологии GPON, в 2012 году стали жители Марьиной Горки. Сейчас их около 13 тысяч.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.