Конфета из… никотина. Чем опасен СНЮС

О том, что такое СНЮС (вид жевательного табака), сегодня знают многие. Впрочем, как я убедилась, задавая вопросы людям разных возрастов и профессий, далеко не все, несмотря на то, что в СМИ в последнее время можно найти все больше информации об этом новом «увлечении» молодежи. Я бы даже сказала — подростков, потому что возраст впервые употребивших эти жевательные никотиновые «конфетки» снизился. И именно данный факт вызывает наибольшую тревогу. Почему тревогу? Кто-то обязательно скажет, что ничего страшного в замене сигареты жевательной «табачной конфетой» нет. Так ли это? Попробуем разобраться.

Употребление снюса (как и других подобных смесей), по утверждению его производителей, становится популярным по, казалось бы, объективной причине: во многих странах давно запретили курение в общественных местах и транспорте. Поэтому, мол, нельзя не думать о тех, кто не может бросить курить. И в качестве замены сигарете были придуманы жевательные смеси. Наиболее известным является насвай. О нем-то наверняка слышали многие. Но насвай имеет только один состав и узнаваемый неприятный запах, исходящий от того, кто его употребляет. Снюс же, в отличии от насвая, имеет целый спектр вкусов (хотите — с клубничкой, хотите — с малинкой), чтобы окружающие не страдали ни от дыма, ни от неприятных запахов.

Что же представляет из себя снюс? По факту это продукт, изготовленный из увлажненного или высушенного измельченного табака, соли и соды с добавлением ароматических и вкусовых добавок. При употреблении размещается между десной и губой. Человек в результате должен получить ощущение как от курения (употребления никотина), но без сопутствующего ему дыма. Рекламируя снюс, производитель как раз и напоминает, что курильщики более всего страдают от продукта сжигания табака. При употреблении снюса такого не происходит. Значит, альтернатива сигарете найдена?

— Нет, и говорить о безопасности снюса, особенно для молодого организма, нельзя,— рассказывает старший опер-уполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Пуховичского РОВД Сергей Колеснев. — Снюс помещают в ротовую полость примерно на 5-30 минут. Да, легкие человека при употреблении смеси не пострадают так, как от сигарет. Однако употребление снюса почти в 100 процентах случаев приводит к возникновению повреждений слизистой полости рта. Кроме того, у любителей снюса очень быстро портятся зубы. Возможны также заболевания гортани, поджелудочной железы, пищевода и кишечника, ведь никотин обязательно туда попадает.

Главное заблуждение употребляющих снюс людей состоит в том, что он якобы поможет бросить курить. На самом деле в снюсе никотина в разы больше, чем в обычной сигарете. Соответственно, скорее наступает привыкание и зависимость. Кроме того, если сигарету курильщик выкуривает примерно за минуту-две, то снюс может находиться во рту долго, и проконтролировать дозу никотина, попадающую в организм через слизистую (значит, быстро), невозможно. Именно поэтому от употребления снюса часто возникает головокружение, тошнота, рвота, головная боль, аллергические реакции. Российские СМИ писали и о смертельных случаях. Не удивительно, если учесть, что в каждом пакетике снюса, по некоторым данным, содержится никотина больше, чем в трех пачках сигарет. А это смертельная доза даже для взрослого.

Кто-то скажет, что это невозможно, ведь снюс официально разрешен в той же цивилизованной Швеции, где очень заботятся о здоровье нации. Трудно оспорить данный факт: снюс там действительно легализован, а потому и сертифицирован. В Стокгольме компанией «Эттан» еще в 1822 году была выпущена первая коробочка с жевательным табаком. И сегодня из стран ЕС лишь Швеции удалось отстоять право на этот табак. Значит, только там его можно законно купить, зная, что произведена смесь не подпольно. Откуда же смеси попадают к нам и что в составе этих «конфет», мы наверняка знать не можем, потому что в нашей стране по антитабачному декрету запрещены некурительные смеси, которые содержат табак. Вероятность их кустарного производства с каждым годом может только возрастать, если будет расти популярность жевательных смесей: всегда найдутся желающие заработать на человеческих слабостях. Недавно в российских СМИ прошла информация о двух девушках, которые употребляют снюс. В организме обеих обнаружили совсем не табак, а синтетический наркотик, который входит в состав опаснейших спайсов.

Купить сегодня снюс не проблема, к сожалению. В интернете можно найти много предложений (без всяких гарантий!). Да и некоторые отчаянные продавцы рискуют выставлять никотиновые конфеты на прилавки с табачными изделиями.

Специалисты говорят, что сегодня нет документов о качестве и безопасности никотиносодержащих смесей. Если производитель указывает, что смесь изготовлена из табака, то действия подпадают под статью 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания».

— За приобретение, перевозку, изготовление и хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, — рассказывает Сергей Колеснев. — Санкцией данной статьи предусмотрен штраф от 2 базовых величин. За прошлый год к ответственности в нашем районе было привлечено 8 человек.

Сергей Сергеевич говорит, что проблема с употреблением снюса становится все более очевидной с каждым днем. К сожалению, она затронула и школьников. Введя в любой поисковик запрос на данную тему, легко отыскать не только предложения по продаже табачных смесей, но и видеоролики, где именно подростки учат употреблять снюс и делают обзоры на разные его бренды.

Об этом сотрудники РОВД постоянно говорят во время профилактических мероприятий в школах, где выясняется, что родители не всегда владеют ситуацией. Более того, многие о снюсах слышат впервые. Поэтому прежде всего родителей интересует, как можно определить, что ребенок употребляет снюс. И тут следует сказать, что сделать это не так просто, как если бы это были сигареты или насвай. Снюсы не оставляют запаха, ведь в бездымный табак добавляют ароматизаторы. Родителям нужно быть очень внимательными к детям, чтобы заметить изменения в их поведении, концентрации внимания, режиме сна. Из-за употребления препарата, содержащего никотин, могут появляться повышенная раздражительность, утомляемость, нарушения сна и аппетита. Прямым же доказательством употребления могут стать найденные в вещах пакетики или необычные конфеты.

Помните: никакие курительные смеси не могут считаться ни способом борьбы с курением, ни безопасной альтернативой сигаретам. Будьте уверены, что, рассасывая «конфетку», вы не бросаете курить — вы продолжаете делать это. И курите даже больше…

Елена МАКСИМОВА.