«Сложно, но интересно». Как работает самый молодой в районе председатель поссельисполкома

Прошлый год для председателя Новопольского сельисполкома Лилии Брандт был знаменательным. В мае она возглавила сельсовет и стала самым молодым председателем в районе. На тот момент ей было всего 29 лет.

О том, какая работа ее ждет, Лилия Ринатовна представляла. После учебы в Горецкой сельскохозяйственной академии она пришла в Новопольский сельский исполнительный комитет на должность ведущего специалиста, потом успела поработать управляющим делами.

— Я человек сельский, — отмечает Лилия Брандт. — Выросла в деревне и этим горжусь. Знаю жизнь сельчан. Конечно, работа председателя очень ответственная, но проработав в Совете в других должностях, я решила попробовать.

Территория Новопольского сельского Совета — одна из самых больших в районе. В 2013 году к нему присоединили Сергеевич-ский и часть населенных пунктов Узлянского. Сегодня Новопольский сельсовет насчитывает 36 населенных пунктов. К тому же, многие из них находятся на далеком расстоянии — около 30 километров от сельисполкома. Территория сельсовета граничит с Минским и Узденским районами.

Став председателем, Лилия Ринатовна сразу же занялась проблемами сельчан. Принимать грамотные решения ей помогает юридическое образование.

— Много звонков поступает не только от наших жителей, но и от дачников, которые с весны и до поздней осени проживают в районе, — рассказывает Лилия Ринатовна. — И все вопросы мы рассматриваем. В прошлом году поступило 17 обращений граждан. Самые частые касались освещения улиц населенных пунктов, земельных вопросов, удаления сорной растительности, правил содержания пчел.

На территории Совета расположено 17 кладбищ. Летом внимание уделили наведению порядка на них. Покрасили 140 метров заборов. Осенью благоустраивали кладбище в деревне Кристамполье: вырубали кустарники, деревья, убирали поросль. В этом году на двух кладбищах планируется установить новые железобетонные заборы.

Большой объем работ выполнен по удалению старых опасных деревьев. Одиннадцать таких убрали на кладбище в деревне Волосач, а также по обращениям граждан в деревнях Культура, Пристань, Ковалевичи, Сергеевичи.

В прошлом году удалось организовать движение общественного транспорта по маршруту Минск-Дудичи-Сергеевичи, благодаря чему жителям отдаленных деревень легче добраться до сельсовета.

В каждом населенном пункте есть старосты деревень, депутаты, которые помогают поддерживать связь между местным населением и сельским Советом. Это в основном молодые люди с активной жизненной позицией. Например, в деревне Подгатье — Александр Никитик, в деревне Товарские — Игорь Новик.

Осенью старосты и депутаты помогали организовать субботники в своих населенных пунктах. Сейчас, например, жители деревни Дудичи совместно с работниками музейного комплекса старинных ремесел “Дудутки” инициируют проведение еще одного субботника по расчистке реки Птичь от упавших деревьев.

Заработанные деньги направляются на развитие инфраструктуры.

Работа председателю сельсовета нравится. Рядом — опытные коллеги: управляющий делами Ольга Жуковец, ведущий специалист Наталья Силивочник, которые всегда поддержат, посоветуют. Также не отказывают в помощи и председатели других Советов.

Планов и идей у Лилии Ринатовны много, и энергии не занимать. Есть уверенность в том, что многие сложные вопросы будут решены успешно.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.