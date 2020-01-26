Пуховчанка стала второй вице-мисс на конкурсе «Мисс Минщина»

24.01.2020 г. Борисов. ГУ «Дворец культуры имени М.Горького». Конкурс «Мисс Минщины». Фото Александра Кулевского
На областном конкурсе «Мисс Минщина» 72 грации сражались за корону и титул самой красивой девушки области. Девушки четыре раза выходили на сцену: дважды в вечерних, коктейльных платьях, а также в купальных костюмах. Победительницей конкурса стала Вероника Кушелева из Логойска. Мисс Марьина Горка Виолетта Герасимчук стала второй вице-мисс.
Виолетта Герасимчук.
Попасть в число претенденток на титул «Мисс Минщины» вызвались 764 красавицы из центрального региона. Республиканский этап конкурса «Мисс Беларусь» пройдет в мае.
24.01.2020 г. Борисов. ГУ «Дворец культуры имени М.Горького». Конкурс «Мисс Минщины». Фото Александра Кулевского
24.01.2020 г. Борисов. ГУ «Дворец культуры имени М.Горького». Конкурс «Мисс Минщины». Фото Александра Кулевского
24.01.2020 г. Борисов. ГУ «Дворец культуры имени М.Горького». Конкурс «Мисс Минщины». Фото Александра Кулевского
24.01.2020 г. Борисов. ГУ «Дворец культуры имени М.Горького». Конкурс «Мисс Минщины». Фото Александра Кулевского
24.01.2020 г. Борисов. ГУ «Дворец культуры имени М.Горького». Конкурс «Мисс Минщины». Фото Александра Кулевского