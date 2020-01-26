Пуховчанка стала второй вице-мисс на конкурсе «Мисс Минщина»

На областном конкурсе «Мисс Минщина» 72 грации сражались за корону и титул самой красивой девушки области. Девушки четыре раза выходили на сцену: дважды в вечерних, коктейльных платьях, а также в купальных костюмах. Победительницей конкурса стала Вероника Кушелева из Логойска. Мисс Марьина Горка Виолетта Герасимчук стала второй вице-мисс.

Попасть в число претенденток на титул «Мисс Минщины» вызвались 764 красавицы из центрального региона. Республиканский этап конкурса «Мисс Беларусь» пройдет в мае.