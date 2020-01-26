Татьянин день! И в кадре только Татьяны

По какому поводу фото? Этот вопрос задавали коллегам все, кто встречал их в холле административного здания ОАО «Завод горного воска». Спустя несколько мгновений все замечали, что в кадре только Татьяны, и ответ находился сам собой.

Начальник отдела сбыта Татьяна Гордеева, машинист двигателей внутреннего сгорания Татьяна Апарович, аппаратчики смешивания цеха модельных составов, смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей Татьяна Дьяченко и Татьяна Алешко, кладовщик Татьяна Крайко и мастер участка энергоснабжения, контрольно-измерительных приборов и автоматики Татьяна Кулага в числе тех, кто сегодня принимает поздравления с именинами. Всего в коллективе завода горного воска трудится одиннадцать Татьян.

— Я родилась в канун праздника — 23 января, — поэтому родители и решили назвать меня Татьяной, — говорит Татьяна Апарович. — Мне это имя всегда нравилось. В детстве называли Танюшей, сейчас — Татьяной. Звучное и красивое имя.

В переводе с латинского языка Татьяна означает «устроительница» или «учредительница». Работницы ОАО «Завод горного воска» отметили, что все Татьяны очень пунктуальны. С этим согласна и я, ведь в назначенное время они уже ждали меня в фойе.

Татьяна сейчас не самое популярное имя. В минувшем году в нашем районе так назвали всего двух девочек. Но собеседницы уверены, что спустя некоторое время их имя снова будет в числе лидирующих.

Святая Татьяна считается покровительницей студентов. Ежегодно 25 января отмечается также Международный день студента.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.