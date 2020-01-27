Прием граждан проведет советник главного управления  юридической  работы  и  правового обеспечения  Федерации  профсоюзов

30 января с 10.00 до 12.00 в центре творчества детей и молодежи «Світанак», расположенном по адресу: г. Марьина Горка, ул. Калинина, 9, а затем с 12.15 до 14.15 в Пуховичском районном объединении профсоюзов, расположенном по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51, каб. 12, будет проводить прием граждан советник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Светлана Ивановна МИЛЬКЕВИЧ.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 3-42-36, 4-57-17.