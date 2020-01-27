Проект  “Герои  и  подвиги: на морских рубежах”

Известно, что немало уроженцев Пуховщины проходили военную службу на различных флотах и во времена Российской империи, и в советскую эпоху. Наш земляк, член общественного объединения «Белорусский союз военных моряков» Владимир Качура по данным портала «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru) составил список уроженцев Пуховщины, в годы Великой Отечественной войны служивших на кораблях и в различных военно-морских формированиях, и поделился с нами. Хотелось бы подробнее узнать о судьбе этих людей и рассказать об их подвигах. В настоящее время какие-то данные можно почерпнуть из документов, размещенных на портале «Память народа». Хранят память о своих героях и в семьях. Возможно, в районе проживают потомки тех, кого Владимир Николаевич включил в свой список. Мы просим их поделиться информацией, чтобы вместе восстановить еще одну героическую страницу истории нашего района, которую, как известно, пишут люди.

Пуховчане-краснофлотцы

В годы Великой Отечественной войны в составе флотов и морских частей воевали:

Краснофлотец Иосиф Владимирович Николайчик, 1919 года рождения (деревня Избище), воевал на Балтийском и Черноморском флотах.

Краснофлотец Ядвига Игнатьевна Милькевич, 1922 года рождения (деревня Французская Гребля), воевала на Северном флоте.

Старший краснофлотец Григорий Филиппович Хурс, 1920 года рождения (деревня Поречье), воевал на Балтийском флоте.

Краснофлотец Николай Титович Финский, 1920 года рождения (Туринский сельский Совет, поселок Ельник), воевал на Северном флоте.

Краснофлотец Владимир Петрович Петровский, 1911 года рождения, воевал на Черноморском флоте.

Краснофлотец Владимир Семенович Лазурчик, 1921 года рождения (деревня Турин), воевал на Северном флоте.

Краснофлотец Иван Кондратьевич Асаула, 1920 года рождения (Ворошиловский сельсовет, деревня Дубово), воевал на Балтийском флоте.

Старший краснофлотец Владимир Семенович Лизурчик, 1920 года рождения (колхоза имени Кирова), воевал на Балтийском флоте.

Старшина I-й статьи Вячеслав Игнатьевич Довнар, 1929 года рождения, воевал на Северном флоте.

Техник-интендант 2-го ранга София Павловна Ангалевич, 1922 года рождения (деревня Горелец), воевала в составе 142-й отдельной морской стрелковой бригады.

Старший краснофлотец Ефим Гдальевич Соловейчик, 1919 года рождения (деревня Пуховичи), воевал на Балтийском флоте.

На Карельском фронте

По доступным в сети Интернет документам невозможно установить, прошел ли всю войну Вячеслав Довнар, или погиб, не дождавшись Победы. Все сведения, которые можно узнать о нем, содержатся в наградном листе: в 1942 году старшина I-й статьи получил орден Красного Знамени. Это единственный документ, который в настоящее время имеется в открытом доступе.

Из наградного листа следует, что Вячеслав Игнатьевич Довнар родился в 1920 году в Пуховичском районе. Был призван в 1940 году на Северный флот, в составе которого и воевал с первых дней Великой Отечественной.

В самом начале войны на флотах начали создавать и отправлять на сухопутный фронт стрелковые части и соединения из моряков. Это было вынужденной мерой: на всех направлениях боевых действий части Красной Армии столкнулись с превосходящими силами врага. В тяжелых боях рождалась морская пехота. На Северном флоте первой была сформирована 12-я особая бригада морской пехоты, в роту разведки которой и был определен Вячеслав Довнар. Часть сражалась с врагом в Карелии. Свою награду морской пехотинец получил за события, которые проходили в период с 21 апреля по 13 мая 1942 года.

На севере СССР в списке стратегических целей немецкой армии значился Мурманск, где находилась главная база советского Северного флота, и куда союзники начали доставлять грузы по ленд-лизу (программа, по которой США поставляла союзникам во время Второй мировой войны боеприпасы, технику, лекарства, стратегическое сырье). Захват города германское правительство планировало на лето 1942 года. Расстояние между линией фронта и Мурманском на тот период составляло всего несколько десятков километров, угроза городу и основному маршруту движения поступающих по ленд-лизу грузов была очень велика. Чтобы предупредить удар противника, Ставка Верховного Главнокомандования обязала командование Карельского фронта в апреле провести наступательную операцию на мурманском направлении с целью усилить оборону порта Мурманск. Была поставлена задача разгромить основную группировку противника в районе губы Большая Западная Лица (узкий залив-фьорд Баренцева моря на Мурманском берегу Кольского полуострова). При планировании Мурманской наступательной операции важная роль была отведена высадке стратегического десанта, первоочередной задачей которого было уничтожить противника, оборонявшего побережье губы Большая Западная Лица. В десант были выделены 12-я отдельная бригада морской пехоты и разведывательный отряд Северного флота. Его численность составила более 6 тысяч человек. Началась операция 27 апреля. К 1 мая, преодолевая упорное сопротивление противника, бригада заняла плацдарм в 15 километров по фронту и до 14 километров в глубину. К 5 мая она была вынуждена перейти к обороне, 13 мая — эвакуирована с плацдарма на восточный берег губы Большая Западная Лица, так как Мурманская наступательная операция советских войск потерпела неудачу.

В этих событиях принимал участие наш земляк. В его наградном листе сказано: «Во время боев с 28 апреля по 13 мая товарищ Довнар проявил себя как подлинный патриот Социалистической Родины. 28 апреля во время боя … смело и решительно повел свое отделение в обход левого фланга, зашел противнику в тыл и открыл ружейно-пулеметный огонь по растерявшемуся противнику. В результате смелой и решительной вылазки был уничтожен расчет миномета, который вел сильный огонь … и не давал возможности продвигаться вперед. Товарищ Довнар открыл с тыла сильный огонь из автомата по противнику. Четыре гитлеровца трусливо подняли руки и сдались в плен. 29 апреля товарищ Довнар получил задачу пробраться к переднему краю обороны противника на высоте 252,5, снять наблюдателя и выявить огневые точки противника. Задача товарищем Довнаром была выполнена отлично: подполз на близкое расстояние к наблюдателю, снял его, захватил телефон. Противник открыл сильный пулеметно-минометный огонь, когда отделение было в безопасности. При выполнении заданий командования товарищ Довнар уничтожил свыше десяти гитлеровцев. При выбытии из строя командира взвода товарищ Довнар самостоятельно выполнил четыре боевые операции, добыл ценные сведения и «языка».

Гитлеровские войска в ходе войны как ни старались, но захватить Мурманск не смогли. И хотя сам город был практически полностью разрушен в результате бомбардировок, через его порт шли поставки по ленд-лизу из Соединенных штатов Америки и Великобритании. Свой вклад в оборону этого важного для воюющей страны города внес и наш земляк, старшина I-й статьи разведчик Вячеслав Довнар.

Наталья ПАРХОМЧИК.