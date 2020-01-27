Когда украсть легко и просто…

Зимой дачные дома остаются без присмотра хозяев, а, значит, можно без особого риска и легко украсть что-нибудь. Многие дачники не утруждают себя заботой об обеспечении сохранности своего имущества и не используют даже такие простые меры, как металлические решетки на окнах, крепкие замки, не говоря уже о системе охранной сигнализации и камерах видеонаблюдения.

Вот и вторая декада января в журнале регистрации совершенных в районе преступлений отмечена фактами краж имущества граждан из дачных домов. Так, 10 января от жителя Минска, который имеет дачу в деревне Болоча, поступило в милицию сообщение о том, что кто-то выставил окно в его дачном доме и совершил кражу. Когда это произошло, потерпевший пояснить не мог, ведь он не был на даче две недели.

Как говорится, давно уже остыл след вора, который проник в дачный дом по улице Ворошилова в Марьиной Горке. Предполагаемый период совершенной им кражи — с октября прошлого года. Хозяйка, проживающая в Минске, приехала на дачу 15 января и обнаружила разбитое окно и пропажу кухонных принадлежностей и продуктов.

С заявлением о том, что его обокрали, обратился в милицию и минчанин, который имеет дом в Марьиной Горке. Пять дней он оставался в столичной квартире, а в это время кто-то, вырвав пробой двери, посетил его дачный дом и прихватил с собой оставленный хозяином ноутбук.

А сколько еще незарегистрированных краж имущества граждан из дачных домов, совершенных в районе в осенне-зимний период?! Об этом станет известно весной, когда хозяева вернутся в свои дачные владения и начнут подсчитывать понесенные от воров убытки и сожалеть, что оставили на даче ценные вещи.

Андрей МАЗАНИК.