В ГАИ Минщины ввели новую услугу

В Госавтоинспекции Минской области с 9 января введена платная регистрация транспортных средств. Услугу будут производить по предварительной записи, сообщают в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Данная услуга оказывается на основании заявки по понедельникам с 08:30 до 18:00 в здании УГАИ УВД Минского облисполкома по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 27, каб. 101 или со вторника по пятницу с 08:00 до 17:00 по телефонам 8 (017) 259-61-70 и 8 (017) 378-62-98.

Для оформления документов заказчику нужно сообщить Ф.И.О., адрес и количество авто, которые необходимо зарегистрировать.

Обратиться за такой услугой жители Минщины также могут в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГАИ области, на территории обслуживания которых они зарегистрированы.