Олени привыкают к жизни на новом месте

В середине декабря прошлого года по программе расселения в Беларуси оленей, которую реализует Белорусское общество охотников и рыболовов, в лесной массив возле деревни Болочанка было завезено 50 благородных оленей. Здесь для них построен лесной вольер площадью более 12 гектаров. Как привыкают животные на новом месте? Об этом мы поинтересовались у директора Пуховичской районной организационной структуры РГОО «БООР» Виктора Соболевского.

— Посмотрите сами, — пригласил Виктор Викторович посетить лесной вольер.

Ворота открыл егерь Анатолий Ходачек.

— Олени как раз подошли к подкормочной площадке. Они уже хорошо знают звук мотора моей машины и, только как я подъезжаю, выходят из леса в ожидании, когда будет насыпано зерно в кормушки.

Спокойно стоящих возле кормушек грациозных животных не трудно было сосчитать. Здесь собрались все привезенные олени: 4 самца, 23 самки и 23 молодых, которые родились прошлой весной. Было заметно, что за последний месяц молодняк значительно подрос и по росту уже почти догнал взрослых. У всех сытый и здоровый вид.

— Нынешняя зима как никогда легкая для диких животных, — рассказывает Виктор Соболевский. — Почва не замерзла, нет глубокого снежного покрова и наста, которые мешали бы добывать пищу. Да и мы обеспечиваем оленей кормами в необходимом объеме: ежедневно заполняем кормушки зерном. Постоянно в наличии на подкормочной площадке сено и вода. Всегда заправлены солонцы.

К концу весны ожидаем пополнение: примерно два десятка оленят. И когда летом они окрепнут, сетка с вольера будет снята, и олени получат полную свободу. Надеемся, наш лес им понравился.

Андрей МАЗАНИК.