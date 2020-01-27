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Олени привыкают к жизни на новом месте

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В середине декабря прошлого года по программе расселения в Беларуси оленей, которую реализует Белорусское общество охотников и рыболовов, в лесной массив возле деревни Болочанка было завезено 50 благородных оленей. Здесь для них построен лесной вольер площадью более 12 гектаров. Как привыкают  животные на новом месте? Об этом мы поинтересовались у директора Пуховичской районной организационной структуры РГОО «БООР» Виктора Соболевского.

— Посмотрите сами, — пригласил Виктор Викторович посетить лесной вольер.

Ворота открыл егерь Анатолий Ходачек.

— Олени как раз подошли  к подкормочной площадке. Они уже хорошо знают звук мотора моей машины и,  только как я подъезжаю, выходят из леса в ожидании, когда будет насыпано зерно в кормушки.

Спокойно стоящих возле кормушек грациозных животных не трудно было сосчитать. Здесь собрались все привезенные олени: 4 самца, 23 самки и 23 молодых,  которые родились прошлой весной. Было заметно, что за последний месяц молодняк значительно подрос и по росту уже почти догнал взрослых. У всех сытый и здоровый вид.

— Нынешняя зима как никогда легкая для диких животных, — рассказывает Виктор Соболевский. — Почва не замерзла, нет глубокого снежного покрова и наста, которые мешали бы  добывать пищу.  Да и мы обеспечиваем оленей кормами в необходимом объеме: ежедневно заполняем кормушки зерном. Постоянно в наличии на подкормочной площадке сено и вода. Всегда заправлены солонцы.

Егерь Анатолий Ходачек.

К  концу весны ожидаем пополнение: примерно два десятка оленят. И когда летом они окрепнут, сетка с вольера будет снята, и олени получат полную свободу. Надеемся, наш лес им понравился.

Андрей МАЗАНИК.

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